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謝財旺服務處神像千里眼、順風耳各中1槍 人幸運逃劫難

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南議員謝財旺今遭人連開30槍震驚地方，服務處祭拜的兩尊木製神像千里眼、順風耳也各中1槍，據悉，投入市議員選戰謝財旺的女兒謝舒凡，今提早1小時起床點香幸運逃過一劫，地方嘖嘖稱奇。

無黨籍的謝財旺曾任學甲鎮代會主席、學甲鎮長、兩任市議員，本屆屆滿不再連任，女兒謝舒凡獲民進黨提名接棒，投票前夕競總發生槍擊案，地方議論紛紛。

謝舒凡的競總在謝投入選戰前，已從平日祭拜的佳里區頂廍永安宮請來千里眼、順風耳等多尊木製神像「坐鎮」，今凌晨槍擊案也遭波及。

其中，奉祀在右側千里眼嘴巴身中子彈1發，不偏不倚打中嘴巴裂開，子彈還卡在其中，左側順風耳底部也中1槍，未打中神像，警方蒐證時也嘖嘖稱奇。

「冥冥之中，真的神明有庇佑。」謝財旺中午透露，女兒（謝舒凡）選戰迄今，平常凌晨3點都會起床點香，今不知道為何提早1小時在凌晨2點完成，歹徒槍擊時，女兒就睡在屋內後方，被突然槍聲大作嚇到，今一早已去收驚，迄今仍驚魂未定。

台南市議員謝財旺服務處凌晨遭歹徒瘋狂掃射，其中1發子彈打中千里眼神像。記者謝進盛／攝影
台南市議員謝財旺服務處凌晨遭歹徒瘋狂掃射，其中1發子彈打中千里眼神像。記者謝進盛／攝影
服務處遭槍擊，台南市議員謝財旺接到的關切電話不斷。記者謝進盛／攝影
服務處遭槍擊，台南市議員謝財旺接到的關切電話不斷。記者謝進盛／攝影
千里眼神像底部中間也身中1槍凹陷。記者謝進盛／攝影
千里眼神像底部中間也身中1槍凹陷。記者謝進盛／攝影

議員 槍擊 台南 2022大選 台南市選舉

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