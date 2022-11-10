謝財旺服務處神像千里眼、順風耳各中1槍 人幸運逃劫難

台南市議員謝財旺今遭人連開30槍震驚地方，服務處祭拜的兩尊木製神像千里眼、順風耳也各中1槍，據悉，投入市議員選戰謝財旺的女兒謝舒凡，今提早1小時起床點香幸運逃過一劫，地方嘖嘖稱奇。

無黨籍的謝財旺曾任學甲鎮代會主席、學甲鎮長、兩任市議員，本屆屆滿不再連任，女兒謝舒凡獲民進黨提名接棒，投票前夕競總發生槍擊案，地方議論紛紛。

謝舒凡的競總在謝投入選戰前，已從平日祭拜的佳里區頂廍永安宮請來千里眼、順風耳等多尊木製神像「坐鎮」，今凌晨槍擊案也遭波及。

其中，奉祀在右側千里眼嘴巴身中子彈1發，不偏不倚打中嘴巴裂開，子彈還卡在其中，左側順風耳底部也中1槍，未打中神像，警方蒐證時也嘖嘖稱奇。