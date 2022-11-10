聽新聞
test
0:00 / 0:00
謝財旺服務處神像千里眼、順風耳各中1槍 人幸運逃劫難
台南市議員謝財旺今遭人連開30槍震驚地方，服務處祭拜的兩尊木製神像千里眼、順風耳也各中1槍，據悉，投入市議員選戰謝財旺的女兒謝舒凡，今提早1小時起床點香幸運逃過一劫，地方嘖嘖稱奇。
無黨籍的謝財旺曾任學甲鎮代會主席、學甲鎮長、兩任市議員，本屆屆滿不再連任，女兒謝舒凡獲民進黨提名接棒，投票前夕競總發生槍擊案，地方議論紛紛。
謝舒凡的競總在謝投入選戰前，已從平日祭拜的佳里區頂廍永安宮請來千里眼、順風耳等多尊木製神像「坐鎮」，今凌晨槍擊案也遭波及。
其中，奉祀在右側千里眼嘴巴身中子彈1發，不偏不倚打中嘴巴裂開，子彈還卡在其中，左側順風耳底部也中1槍，未打中神像，警方蒐證時也嘖嘖稱奇。
「冥冥之中，真的神明有庇佑。」謝財旺中午透露，女兒（謝舒凡）選戰迄今，平常凌晨3點都會起床點香，今不知道為何提早1小時在凌晨2點完成，歹徒槍擊時，女兒就睡在屋內後方，被突然槍聲大作嚇到，今一早已去收驚，迄今仍驚魂未定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言