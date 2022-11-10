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高雄選期發生槍擊案 陳其邁急頒獎交治安成績單

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市大寮區台88高速道路橋下11月8日發生槍擊案，只是2夥還稱不上幫派的不良組合，疑在社群互嗆起爭執，警方14小時破案，竟發現雙方各有槍械，且火力不弱，高雄治安問題再被端上選舉攻防檯面，迫使高雄市長陳其邁在警方逮捕開槍者，昨天趕緊以頒獎滅火。

據統計，高雄市今年發生4起槍擊案，共造成1死3傷。其中以8月17日高醫候診大廳槍擊命案，涉案人朱姓男子近距離槍殺結仇多年的王姓男子，以及3月19日許姓男子在新興區六合一路火鍋店當眾對黃姓男子開槍，最令人驚駭，但2起槍擊案，高雄警方都在4小時逮捕涉案人。

不料，10月21日凌晨，大立百貨公司前再傳槍聲，未造成傷亡，2小時後警方逮捕涉案的李姓男子。在公眾場合、鬧區的槍擊案，正值選舉來臨，成為引起藍、綠陣營攻防話題，「慶記之都」、「只有我沒槍」也再度被社群熱議。雖有基層員警認為，警方在短短幾小時逮捕開槍者，反受非議很是不服氣。

陳其邁昨天頒獎時，再度強調高雄市發生的槍擊案件數，「在六都當中最低，也是高雄市近年來的新低，是員警辛苦努力的結果」，另還特別交代參與頒獎典禮的高階警官，要到各派出所慰問基層，無非要安撫基層，也是為他在選前，交治安成績單。

根據警政署統計，今年至9月，六都以桃園查獲123枝槍最多，其次依序是新北99枝、台中98枝、台北86枝、高雄82枝，台南64枝最少。

高雄市長陳其邁（左）在警方偵獲大寮槍擊案後，昨天頒獎給市刑大與林園警分局。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁（左）在警方偵獲大寮槍擊案後，昨天頒獎給市刑大與林園警分局。記者林保光／攝影
高雄警方偵獲在14小時偵獲大寮槍擊案，高雄市刑大、林園警分局及刑事局偵八隊昨天舉行破案記者會，擺出滿桌槍械。記者林保光／攝影
高雄警方偵獲在14小時偵獲大寮槍擊案，高雄市刑大、林園警分局及刑事局偵八隊昨天舉行破案記者會，擺出滿桌槍械。記者林保光／攝影

槍擊 高雄市長

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