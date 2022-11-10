影／后里昨深夜槍擊！警速逮凶手 開槍原因很烏龍

台中市后里昨天深夜發生槍擊案，警方今天迅速逮到凶嫌，他開車要訪友，還沒找到朋友，看到酒後的被害人上前要打招呼，誤以為對方要挑釁，憤而持空氣槍射擊1發後逃離，彼此不認識。

大甲警分局表示，犯嫌52歲范姓男子今天上午11點，在烏日區中山路一段被逮捕，查獲並起獲作案空氣槍1枝，初步瞭解他與被害人不認識，他昨晚開車到達現場時，未下車，誤認遭對方挑釁，憤而持空氣槍射擊1發後離去。

台中市大甲警分局昨晚接獲一名男子遭空氣槍鋼珠傷害案，昨晚11點58分，在后里區三豐路三段726巷旁空地，有人被空氣槍射傷，送往台中榮總醫院醫治，員警趕到現場調查。

員警到場了解，45歲舒姓男子和一群人在空地旁土地公廟前喝酒聊天，一名男子開黑色轎車到此地點，被害人誤以為是朋友來，上前要打招呼致意，對方不明原因持空氣槍向被害人開槍，造成被害人右眼下方瘀青，犯嫌開槍後逃逸。

醫生診斷傷者生命跡象穩定無大礙，警方擴大調閱周遭監視器，以比對案發狀況，將涉案人查緝到案以釐清案情，目前已知車主到案說明，他供稱轎車借給別人，車主已說出朋友身分，警方追捕中。

被害人近距離看到凶手長相，被害人說不認識對方，警方調出路口監視器畫面，凶手開車到現場，被害人上前要打招呼被開槍，凶車再開車逃離，犯案時間約4分鐘，警方今天上午已逮捕凶手，確認雙方不認識，因烏龍而開槍。