影／土地公廟前空氣槍打傷1人！凶手開車犯案 4分鐘逃離現場

台中后里昨天深夜發生槍擊案，凶手開槍後開車逃離。圖／民眾提供 台中后里區昨天深夜發生槍擊案，一名男子開車到土地公廟前廣場開槍，正在喝酒聊天的一群人中，舒姓男子以為朋友開車來，上前要打招呼時被對方開槍，右眼下方瘀青，警方查出是空氣槍，現場有鋼珠子彈，已鎖定凶手身分追捕中，並調閱路口監視器畫面，發現凶手犯案時間只有4分鐘。

台中市大甲警分局昨晚接獲一名男子遭空氣槍鋼珠傷害案，昨晚11點58分，在后里區三豐路三段726巷旁空地，有人被空氣槍射傷，送往台中榮總醫院醫治，員警趕到現場調查。

員警到場了解，45歲舒姓男子和一群人在空地旁土地公廟前喝酒聊天，一名男子開黑色轎車到此地點，被害人誤以為是朋友來，上前要打招呼致意，對方不明原因持空氣槍向被害人開槍，造成被害人右眼下方瘀青，犯嫌開槍後逃逸。

醫生診斷傷者生命跡象穩定無大礙，警方已擴大調閱周遭監視器，以比對案發狀況，將涉案人查緝到案以釐清案情，目前已知車主到案說明，他供稱轎車借給別人，車主已說出朋友身分，警方追捕中。

據了解，被害人近距離看到凶手長相，被害人說不認識對方，警方調出路口監視器畫面，凶手開車到現場，被害人上前要打招呼被開槍，凶車再開車逃離，犯案時間約4分鐘，應是預謀犯案。