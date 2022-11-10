台南議員服務處遭轟30槍…學甲工業區也遭鋒槍掃射58槍 警掌握1男子涉案

台南市議員謝財旺學甲服務處今凌晨傳遭人連開30槍，警偵辦發現學甲工業區某工廠也遭同1人連開58槍，共計至少88發消息傳出震驚地方，警已掌握1男子騎機車犯案，持續追緝中。

據悉，警方已掌握開槍身分，是有重大刑案前科背景，男子持疑似衝鋒槍今凌晨先2點58分現前往學甲工業區民進黨中執委郭再欽的工廠連開58槍後，又騎車來到約2公里外約3點6分謝財旺服務處鐵門連開30槍，隨即騎車逃逸無蹤，當時服務處樓上有人，幸無人受傷。

由於郭再欽除是民進黨中執委，也是黃偉哲競選總部總幹事，身分敏感，台南市長黃偉哲、市警局長方仰寧上午趕至學甲警分局進一步掌握警方偵辦進度，黃表示，歹徒公然向公權力挑戰，檢警已組專案小組全力偵辦。

方仰寧說，這名男子有是有重大刑案前科背景，男子持疑似衝鋒槍，是否還有接應對象，持續釐清中。為保護當事人安全，已派警力保護。

謝財旺上午受訪表示，並未與人結怨，不解服務為何被開槍，希望警方全力緝捕男子到案釐清。