影／后里槍擊 男被空氣槍鋼珠彈打傷右眼周 警追捕凶嫌

台中后里區昨天深夜發生槍擊案，一群人在土地公廟前喝酒聊天時，突遭開車男子開槍，一名男子被打中送醫，右眼下方瘀青，警方查出疑似空氣槍開槍，現場有鋼珠子彈，已鎖定對象追捕中。

警方表示，昨晚接獲一名男子昨晚遭空氣槍鋼珠傷害案，昨晚11點58分，在后里區三豐路三段726巷旁空地，有人被空氣槍射傷，送往台中榮總醫院醫治，員警趕到現場調查。

員警到場了解，45歲舒姓男子和一群人在空地旁土地公廟前喝酒聊天，一名男子開黑色轎車到此地點，被害人誤以為是朋友來，上前要打招呼致意，對方不明原因持空氣槍向被害人開槍，造成被害人右眼下方瘀青，犯嫌開槍後逃逸。