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影／后里槍擊 男被空氣槍鋼珠彈打傷右眼周 警追捕凶嫌
台中后里區昨天深夜發生槍擊案，一群人在土地公廟前喝酒聊天時，突遭開車男子開槍，一名男子被打中送醫，右眼下方瘀青，警方查出疑似空氣槍開槍，現場有鋼珠子彈，已鎖定對象追捕中。
警方表示，昨晚接獲一名男子昨晚遭空氣槍鋼珠傷害案，昨晚11點58分，在后里區三豐路三段726巷旁空地，有人被空氣槍射傷，送往台中榮總醫院醫治，員警趕到現場調查。
員警到場了解，45歲舒姓男子和一群人在空地旁土地公廟前喝酒聊天，一名男子開黑色轎車到此地點，被害人誤以為是朋友來，上前要打招呼致意，對方不明原因持空氣槍向被害人開槍，造成被害人右眼下方瘀青，犯嫌開槍後逃逸。
醫生診斷傷者生命跡象穩定無大礙，警方已擴大調閱周遭監視器，以比對案發狀況，將涉案人查緝到案以釐清案情，目前已知車主到案說明，他供稱轎車借給別人。
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