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求職詐騙虐死人蝦董收押禁見 檢警拘30人其中21人聲押
台灣傳出詐騙集團收簿控房虐死人事件，檢警本月火速在桃園中壢、新北淡水救出58人，且有3人遭虐喪命棄屍山區。士林地檢署共計拘提30人到案，涉嫌棄屍的「蝦董」等21人經法院裁定羈押禁見，最新進度今天再有3人拘提到案，由檢警訊問中。
檢警從本月初偵辦求職詐騙案，救援58人，發現黃女、林男、黃男死亡，還被棄屍在桃園龜山、南投日月潭山區。檢警尋獲屍體後，也陸續查獲涉嫌遺棄屍體罪嫌的詐團成員。截至今日，士檢共計拘提30名犯嫌到案，其中「茶董」陳樺韋、「蝦董」涂姓男子等21人，複訊後聲押，經法院裁定羈押禁見；其餘9人，3少年送少年法庭、1人五萬元交保、2人請回、3名到案仍在訊問中。
今天士林地院下午召開羈押庭，審訊涂姓男子和鄭姓男子，認定2人參與此求職詐騙集團，且涉嫌遺棄屍體，犯罪嫌疑重大，且滅證、串供及逃亡之虞，裁定羈押禁見獲准。
全案在檢警積極偵辦、媒體報導，國人關注熱議，綽號「蝦董、龍蝦」涂姓男子（30歲、詐團幹部）及其廖姓女友（22歲）二人，企圖搭渔船偷渡逃往國外，警方11月7日在屏東縣恆春鎮恆南路一間民宅拘提到案。同樣遭拘提的46歲的鄭姓男子，原是賣人頭帳戶的受害人，卻反被詐團吸收，負責拍攝被害人在拘禁現場狀況回傳並報告狀況，也涉嫌遺棄屍體。
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