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胡錦濤急翻文件找「他」遭回6字 日媒揭20大「被離席」內幕

花蓮檢警百日緝兇 破獲人口販運組織集團11人

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮萬榮鄉22歲馬姓男子6月經友人介紹，赴柬埔寨打工卻命喪異鄉，檢警追查，逮捕疑似是仲介馬男赴柬國工作的人蛇集團簡姓女幹部，更發現該集團成員有25人，除了有人事、業務等部門，還有模特部拍假照誘騙逾15人出國工作，警方將11名回國成員移送法辦，並持續追捕剩餘犯嫌。

據了解，馬男為了還債，6月3日經25歲簡女仲介至柬國打工，沒想到家屬在8月3日接獲馬男同事告知，才知道他在2天前過世，死因為服用毒品過量，家人不相信此說法，請檢警協助調查。

經警方擴大追查，8月26日趁簡女從柬國返台時，在桃園機場逮人，再向上追查該人蛇集團組織與共犯，歷時2個多月調查，發現該集團主嫌是一名劉姓男子，成員多達25人，分工詳細，包括在境外召募誘使國人出境的「人事部」、在國外詐騙的「業務部」，及提供照片詐誘民眾上當受騙的「模特部」，以獲取不法所得，至今逾15名受害者。

警方表示，專案小組陸續在8月21日至10月7日期間，將該集團返台幹部11人追緝到案，全案以組織犯罪條例、人口販運防制法及刑法詐術使人出國等罪，移送花蓮地檢署偵辦，不過該集團首腦劉嫌自5月出境柬國後就沒有返台，不知去向，警方將持續追捕。

花蓮縣警局指出，詐騙方式層出不窮，近期更出現台版「柬埔寨」事件，呼籲民眾應對網路上求職高薪等偏門工作，應嚴加查證，避免上當，同時加強相關詐欺犯罪查緝，取締網路上不實詐騙工作。

花蓮馬姓青年疑遭誘騙至柬埔寨，8月間傳出遇害至今約百日，警方於桃園機場逮捕簡姓女子等11人到案。圖／花蓮縣警局提供
花蓮馬姓青年疑遭誘騙至柬埔寨，8月間傳出遇害至今約百日，警方於桃園機場逮捕簡姓女子等11人到案。圖／花蓮縣警局提供
花蓮警方近日破獲將人誘拐到柬埔寨打工的人蛇集團，並將11名回國成員移送法辦。圖／花蓮縣警局提供
花蓮警方近日破獲將人誘拐到柬埔寨打工的人蛇集團，並將11名回國成員移送法辦。圖／花蓮縣警局提供

人蛇集團

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