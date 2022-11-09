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花蓮檢警破獲柬埔寨人口販運集團 逮11人送辦

中央社／ 花蓮縣9日電

花蓮22歲馬姓男子赴柬埔寨打工，不明原因客死異鄉，檢警經3個月調查，發現案情與劉姓主嫌為首的不法人口販運集團有關，循線追緝11名返台幹部到案，受害人數逾15人。

花蓮縣警察局今天下午召開破案記者會，刑大副大隊長張益新指出，轄內分局8月7日受理萬榮鄉馬男於柬埔寨離奇死亡案件，經調查發現與近日來「詐術使人出國」的人口販運集團有關。

花蓮縣警察局刑警大隊、外事科、鳳林分局、花蓮分局及內政部警政署航空警察局刑警大隊、內政部移民署花蓮專勤隊等單位組成聯合專案小組，報請花蓮地檢署指揮偵辦。

專案小組調查發現，此人口販運集團以劉姓主嫌為首，成員約25人，在境外組織具嚴密分工的詐欺暴力不法集團，「人事部」負責招募誘使國人出境、「業務部」在國外詐騙金額、「模特部」提供照片詐誘國人上當受騙，獲取不法所得，逾15名受害者遭誘騙出國。

張益新指出，受害人出境後被關在多人拘留室，若不聽話、不遵守集團指令，就會被毆打；專案小組於8月至10月間陸續將集團返台幹部追緝到案，全案以組織犯罪條例、人口販運防制法及刑法詐術使人出國等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

張益新指出，包括劉姓主嫌在內仍有10名集團幹部、成員在逃，其中劉嫌仍在境外，將持續查緝。

花蓮警方呼籲民眾，網路上求職高薪的偏門工作，務必嚴加查證避免上當，警方也會加強相關詐欺犯罪案查緝，並強化網路上不實求職詐騙取締。

花蓮 警察 幹部

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