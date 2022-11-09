快訊

下午3時42分台東近海規模4.6地震 最大震度4級

遭爆與王少偉「約會過夜」 許藍方鬆口吐兩人關係

採3奈米先進製程 WSJ：台積電將宣布在鳳凰城再蓋一座晶圓廠

幫派組人蛇集團 誘騙民眾赴柬埔寨遭逮送辦

中央社／ 台北9日電

台灣民眾日前被誘拐至柬埔寨從事詐騙遭凌虐軟禁事件頻傳，刑事局破獲吳姓竹聯幫成員擔任在台人蛇集團首腦，家人也協助犯案，警詢後依人口販運等罪嫌把吳男等5人送辦。

刑事局召開破獲幫派跨境人蛇詐騙集團案記者會，警政署長黃明昭出席致詞表示，近期發生幫派以高薪求職詐騙被害人後，再拘禁凌虐案，面對藏匿在後的幫派，會持續以斷除金流等作法，加強掃蕩。

黃明昭說，刑事局溯源破獲的2起案件，涉及天道盟、四海幫、竹聯幫，犯罪手法都是以高薪誘騙被害人至柬埔寨工作，並結合當地不法分子脅迫被害人從事電信詐騙，有被害人自費返國後，還被迫以歸還旅費的名義，遭索討費用，將持續執行掃黑、打擊詐騙等專案行動，並以從速、從嚴、從重方向偵辦。

刑事局指出，偵四大隊第二隊8月初受理2名被害人報案，指稱去年12月底遇到包吃住及機票的詐騙手法，且被誘騙至柬埔寨，經查有竹聯幫背景的23歲吳姓男子涉重嫌。

刑事局查出，吳姓男子找家人及友人共組人蛇集團，其中吳男母親還提供金錢，先替被害人買赴柬埔寨的機票，吳男等人再以免費辦簽證、提供食宿等方式騙台灣人赴柬埔寨。

警方說，2名被害人被誘騙至柬埔寨後，一抵達當地機場，護照就被扣留，再被賣到以中國籍犯嫌為首的公司從事詐騙工作，若未達業績，就遭毆打後再轉賣，最後是因生病才被釋放回台灣。

刑事局掌握線索後，循線在新北市板橋區逮捕人蛇集團首腦吳姓男子及其家人。警詢後人口販運等罪嫌把吳男等5人移送新北地檢署偵辦。

另一方面，刑事局破獲四海幫、天道盟共組人蛇集團案，逮捕韋姓男子等10人送辦，警詢後把人移送台北地檢署偵辦。

人蛇集團 詐騙集團 柬埔寨

延伸閱讀

偵查隊長赴招派所賭牌九 內政部：依調查事實處理

警紀案件連環爆 警政署長黃明昭：全力查辦從重處分

醜聞爆不完…黃國昌揭偵查隊長招待所賭「牌九」 北市警初步回應

密會黑道被查出未報備 警大校長陳檡文：不便回應

相關新聞

高雄火鍋店掃射12槍追殺股東 凶嫌怒喊「我要讓你死」

高雄41歲許姓男子不滿38歲黃姓友人在外散佈許積欠賭債，今年3月19日晚間，趁黃男在火鍋店大啖美食時，攜帶衝鋒槍前往談判...

家族人蛇！竹聯幫明仁會分子「賣豬仔」到柬埔寨 全家涉案

竹聯幫明仁會成員吳姓男子赴柬埔寨，涉嫌透過在台家人及高姓男子仲介兩名台灣人到柬國加入詐騙集團，獲利50萬元，母親、姊姊、...

14小時破槍擊案 陳其邁盼警選前貫徹執法決心

高雄市大寮台88快速道路橋下槍擊案，警方在14小時查獲涉案人，雖主嫌疑在逃，但高雄市長陳其邁感謝警方在最短時間內，迅速破...

黑幫人蛇賣豬仔7人到柬埔寨 防疫旅館堵返台被害人要錢

四海幫海和堂主韋姓男子、太陽聯盟寶陽會副會長蔡姓男子涉嫌仲介7名國人到柬埔寨加入詐騙集團，獲利數十萬元，還追到防疫旅館圍...

毒品失而復得 藍綠委夾擊檢調「扯爛汙」：公布鐵櫃、大桶子

立法院司法法制委會員今天邀請檢調首長進行選舉查賄專題報告，藍綠立委對調查局航基站丟失6.5公斤安毒卻失而復得感覺詭異，根...

亂刀刺死同居前夫 泰籍妻怒喊：「我忍你很久了」

桃園一名泰國籍祈姓婦人與祈姓前夫感情長期不睦，今年8月又因就醫時間問題發生口角，過程中其中一方拿出利刃，演變成嚴重流血衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。