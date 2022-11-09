黑幫人蛇賣豬仔7人到柬埔寨 防疫旅館堵返台被害人要錢

四海幫海和堂主韋姓男子、太陽聯盟寶陽會副會長蔡姓男子涉嫌仲介7名國人到柬埔寨加入詐騙集團，獲利數十萬元，還追到防疫旅館圍堵返台被害人要錢。刑事局拘提韋、蔡等10人依人口販運防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方聲押一名幹部獲准，命其他人5至15萬元交保。

警方調查，46歲韋姓、31歲蔡姓男子透過朋友拉人，以海外期貨推銷員徵才7人，協助辦簽證、買機票，7人多無業或從事派遣工，去年9月至今年2月陸續赴柬埔寨，用交友軟體騙加拿大、日本、越南人投資，韋、蔡等人抽取每筆詐騙所得百分之5。

有被害人透過在台家屬報案，經外交部、刑事局交涉，7人獲釋，今年4至8月陸續返台。韋、蔡等人向家屬得知被害人返台，協助訂防疫旅館，赴桃園市一處防疫旅館堵人，將解除隔離的一名被害人強拉下汽車索取60萬元，因警方獲報到場未得手，稱債務糾紛。

刑事局偵二大隊第一隊追查，鎖定犯嫌在新北市五股區某住宅大樓租1樓店面，經營手機、電腦維修及買賣，上月25日搜索，拘提韋、蔡等10人。犯嫌稱介紹工作，不知是從事詐騙，因被害人欠錢才索討。