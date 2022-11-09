毒品失而復得 藍綠委夾擊檢調「扯爛汙」：公布鐵櫃、大桶子

立法院司法法制委會員今天邀請檢調首長進行選舉查賄專題報告，藍綠立委對調查局航基站丟失6.5公斤安毒卻失而復得感覺詭異，根據調查局的「新說法」要求檢調公布庫房擋住毒品的鐵櫃、大桶子以昭公信。

民進黨立委江永昌說，關於毒品大量丟失案，監察院日前彈劾10名調查官，但未對有關6.5公斤安非他命部分作議處，就算有神機妙算安毒將失而復得，當初查辦案子的司法人員也是失職。

江說，事件爆發後，檢調不斷主張是調查官徐宿良藏毒，但啟動追查時，難道辦案司法人員是用眼睛在掃瞄、在辦案？檢調至今沒有講明這批安毒是怎麼找到的，「查的時候櫃子連搬都沒有搬」，辦案人員沒發現櫃子後面的毒品也有責任。

江永昌說，當初檢調講了多少話、寫了多少報告，對照現今不過是在扯爛汙而已，而且，這次發現毒品不是因為辦案，卻是因要銷毀贓物才發現，假設外界有誤解，調查局就該澄清，恕他不能認同檢調講話如此輕描淡寫。

國民黨立委游毓蘭說，「調查局有消失的密室嗎？還是有佛地魔？」、「調查局本來作的報告在唬弄嗎？」；她說，蔡清祥過去當過調查長，聲稱會建立司法聯盟鍊精進贓物管理作為，消失的毒品卻又跑出來。

游毓蘭說，調查官鄭翊因案受懲處，如果是拿基層止血，「現在要不要平反？」，她表示，調查局不該應付立法院，而應面對全民，她曾與調查局參與會議，調查局有高的聲譽，毒品遺失案別讓國際看笑話。

王俊力說，監察院日前彈劾案並未包括6.5公斤安毒部分，6.5公斤安毒被「1000公斤的48個藍色的大桶子」擋住，搬動確實非常困難，調查官鄭翊被懲處是因鄭送毒品鑑驗117次，自己也不確定才予懲處，未來清查過程會再檢討。