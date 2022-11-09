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亂刀刺死同居前夫 泰籍妻怒喊：「我忍你很久了」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名泰國籍祈姓婦人與祈姓前夫感情長期不睦，今年8月又因就醫時間問題發生口角，過程中其中一方拿出利刃，演變成嚴重流血衝突。她最後因為持刀刺死前夫，今天被桃園地檢署依殺人罪起訴。

檢警調查，祈姓夫妻平時相處就多有口角，偶爾發生肢體衝突，過去常有家暴通報案例。不過，祈婦雖與前夫離婚，2人仍住在一起，今年5月因為搬新家要裝潢，一起住進汽車旅館

今年8月13日，祈婦因為未準時載前夫去醫院看病，被前夫數落及髒話三字經問候，還被對方甩巴掌，她不甘受辱挨打，於是拿起汽車旅館化妝鏡的底座扔向對方，導致對方頭皮撕裂，雙方衝突再擴大，其中一方拿出水果刀攻擊，上演扭打奪刀大戰。

後來，祈婦搶到水果刀，盛怒之下大喊「我忍你很久了」、「我要跟你同歸於盡」、「要死一起死」等語，接著就持刀猛刺前夫，導致前夫頸部下方、前胸、後背多處戳刺傷，傷及動脈和肺臟，最後失血過多休克死亡。

祈婦行凶後自覺跑不了，在警方還不知道凶手是誰的情況下自首，供稱是平時積怨已久，加上衝突一時氣憤，所以才會行凶；檢方訊後認定祈婦涉犯殺人罪，全案今天偵結起訴，同時也建請法院依自首要件酌減其刑。

桃園地檢署今依殺人罪起訴祈姓婦人。本報資料照片
桃園地檢署今依殺人罪起訴祈姓婦人。本報資料照片

殺人 汽車旅館

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