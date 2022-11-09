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民進黨政二代賣毒、詐欺遭開除 判8年半嫌太重爭減刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑，涉組詐騙集團並販賣Ｋ他命，一依詐欺、毒品、組織犯罪條例罪判他8年6月徒刑。趙和檢方皆上訴，趙認僅販毒1、2百克卻要關8年多，量刑過重。台灣高等法院今審理，趙介佑對犯罪事實沒有意見，但認為一審判決違反比例原則。

趙介佑（29歲）爭議不止一樁，他服替代役期間，擅離職役172小時，北院去年11月依替代役役男無故擅離職役累計逾7日之罪判3月得易科罰金之刑。趙也因與人組討債集團，多次拘禁、毆打被害人，甚至潑糞，被依組織犯罪條例判2年徒刑定讞。

趙2020年2月涉及擄人勒贖案遭羈押2個月，刑事局追查一起詐騙集團案件，查出趙介佑是犯罪集團「車手頭」，負責招攬小弟當車手領款，報請台北地檢署偵查。檢警去年4月搜索趙介佑，在趙家中查獲Ｋ他命，認為趙有串供、滅證之虞，聲押禁見獲准，繼續查知趙介佑受黑幫分子之邀，帶人加入詐欺、販毒集團，個人以微信群組指揮幫眾作案，搖控同夥協助盜領或販毒。

趙介佑涉毒醜聞曝光之後，去年7月被民進黨開除黨籍，父親趙映光、姑姑趙心瑜，也先後請辭黨部評委召集人和執行長等黨職。檢察官起訴趙介佑後，趙在移審庭放棄聲請交保，稱「我不想交保，要在獄中反省」沒有臉看見家人。趙稱毒癮很重，每天要吸1萬元毒品，他為了取得毒品而販毒，每次賣1、2公克而已。

北院認為趙介佑參與犯罪集團分工，造成追查困難，他販賣Ｋ他命毒品，危害對國民身心健康危害不輕，趙介佑曾想與被害人和解，但被害人不出面無法達成，審酌他在房地產公司擔任董事長特助、月收入6萬元等，量處8年6月徒刑。

二審時，被告包括趙介佑、陳威宇（35歲）、梁睿承（27歲）、謝廣翰（25歲）、陳旻謙（22歲）與劉昀柏（20歲），他們都認為刑期過重；其中梁辯稱「我沒犯罪」。檢察官則除劉昀柏、陳旻謙外，認為趙等4人「量刑過輕」也提上訴。

趙介佑被控犯詐欺取財、販賣第三級毒品等46項罪，高院今開庭時，趙介佑與律師主張對犯罪事實沒有意見，但認為各刑的刑度及定應執行刑過重。

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑，被控與人組詐騙集團，並販賣Ｋ他命，一審遭判刑8年6月，他認為量刑過重而上訴，台灣高等法院今行審理程序。記者王宏舜／攝影
民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑，被控與人組詐騙集團，並販賣Ｋ他命，一審遭判刑8年6月，他認為量刑過重而上訴，台灣高等法院今行審理程序。記者王宏舜／攝影

趙介佑 毒品 販毒

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