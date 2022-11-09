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家族人蛇！竹聯幫明仁會分子「賣豬仔」到柬埔寨 全家涉案

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫明仁會成員吳姓男子赴柬埔寨，涉嫌透過在台家人及高姓男子仲介兩名台灣人到柬國加入詐騙集團，獲利50萬元，母親、姊姊、哥哥都涉案。刑事局查獲吳等5人依人口販運防制法、圖利以詐術使人出國、詐欺罪究辦，檢方聲押吳等4人獲准，警詢後請回哥哥。

警方調查，23歲吳姓男子去年9月赴柬埔寨，與當地詐騙集團大陸籍幹部接洽，他姊姊透過友人28歲高姓男子，以介紹賭場工作，找在快炒店上班44歲胡姓男子、無業26歲吳姓男子，兩人去年12月赴柬國。

吳嫌以每人美金7千8百元（約台幣25萬元）向詐團收費，在柬埔寨機場接人，收走護照後送進詐團機房當機手，以假交友、假投資騙大陸人。

今年7月，胡男因高血壓身體不適住進當地醫院，與詐團交涉後與吳男雙雙獲釋，兩人返台，隔月向刑事局報案。

刑事局偵四大隊第二隊追查，吳嫌從柬埔寨匯款數十萬元給母親，他姊姊與高男負責辦簽證、買機票，哥哥也涉嫌找人出國，8至9月陸續在新北市拘提、通知他母親、姊姊、哥哥及高男。檢警透過律師傳話，吳嫌本月1日返台，在桃園國際機場被拘提。

犯嫌多稱只是介紹工作，不知去從事詐欺。被害人稱從事詐欺，在柬埔寨被詐團人員作勢毆打，威脅要達到業績，還看到有人因績效不佳被打。

刑事局偵四大隊查獲柬埔寨人口販運案，警政署長黃明昭（左）赴刑事局了解案情。記者李奕昕／攝影
刑事局偵四大隊查獲柬埔寨人口販運案，警政署長黃明昭（左）赴刑事局了解案情。記者李奕昕／攝影
竹聯幫明仁會成員吳姓男子赴柬埔寨，涉嫌透過在台家人及高姓男子仲介兩名台灣人到柬國加入詐騙集團，獲利50萬元，母親、姊姊、哥哥都涉案。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫明仁會成員吳姓男子赴柬埔寨，涉嫌透過在台家人及高姓男子仲介兩名台灣人到柬國加入詐騙集團，獲利50萬元，母親、姊姊、哥哥都涉案。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫明仁會成員吳姓男子赴柬埔寨，涉嫌透過在台家人及高姓男子仲介兩名台灣人到柬國加入詐騙集團，獲利50萬元，母親、姊姊、哥哥都涉案。記者李奕昕／攝影
竹聯幫明仁會成員吳姓男子赴柬埔寨，涉嫌透過在台家人及高姓男子仲介兩名台灣人到柬國加入詐騙集團，獲利50萬元，母親、姊姊、哥哥都涉案。記者李奕昕／攝影
竹聯幫明仁會成員吳姓男子赴柬埔寨，涉嫌透過在台家人及高姓男子仲介兩名台灣人到柬國加入詐騙集團，獲利50萬元，母親、姊姊、哥哥都涉案。記者李奕昕／攝影
竹聯幫明仁會成員吳姓男子赴柬埔寨，涉嫌透過在台家人及高姓男子仲介兩名台灣人到柬國加入詐騙集團，獲利50萬元，母親、姊姊、哥哥都涉案。記者李奕昕／攝影

柬埔寨 詐騙集團 詐欺

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