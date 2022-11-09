高雄大寮槍擊案...雙方都有槍 警方查扣8枝長、短槍

高雄市大寮台88快速道路橋下槍擊案，案發14小時警方在台東逮捕涉案的5名男子，今天凌晨涉嫌開槍的林姓男子帶6把長、短槍投案，初步承認涉嫌手持雙槍射擊傷者的轎車。不過，警方追車時，卻在傷者的葉姓友人車上，另搜出2把長槍。但雙方主事者疑逃之夭夭，警方仍追緝當中。

據了解，雙方主事者多日前曾在網路聊天室起爭執，要相約「輸贏」，才引起這場槍擊案，直到昨天開槍一方陸續到案，傷者一方又有人擁槍被捕後，雙方說詞仍保守，警方正深入追查事發動機。

昨天凌晨3點，傷者侯姓（27歲）與翁姓（25歲）2男子，與葉姓男子（20歲）及1對陳姓夫婦等人，共有5輛轎車聚在高雄市大寮區拷潭路保福宮前，直到近4點，他們的轎車離開保福宮，在台88快速道路往屏東方向行駛，突然遇見開槍一方的3輛轎車，追逐中，侯、翁2人中彈，侯仍在加護病房觀察。

高雄市警方追查開槍一方的3輛轎車，發覺其中1輛車開往台東棄車，高雄市警方及刑事局南部打擊犯罪中心，以及台東警方聯手圍捕，昨天傍晚6點多，在台東南迴公路草埔森永隧道口，逮捕涉案的宋姓（29歲）、沈姓（24歲）、曾姓（25歲）、李姓（30歲）、黃姓（40歲）等5名男子，他們同搭1輛接應轎車要回高雄，查出另2輛車也分別棄置高雄前鎮漁港、屏東東港華僑市場附近。

宋等5人落網後，直到今天凌晨1點多，同夥的林姓男子（21歲）由律師陪同，帶6把長、短槍，向高雄市警方投案，這6把槍包括M4、M5長槍、4把仿90型手槍和1把掌心雷，其中1把90型手槍槍管還卡著1顆子彈。

據了解，林姓男子在案發時搭第一輛轎車，持2把手槍連續開槍。第二輛轎車是宋等人搭去台東的車，第三輛轎車是1名去年曾涉槍擊案的幫派分子胡姓男子的車，案發後棄車在東港華僑市場，胡逃逸無蹤。