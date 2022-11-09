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高雄火鍋店掃射12槍追殺股東 凶嫌怒喊「我要讓你死」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄41歲許姓男子不滿38歲黃姓友人在外散佈許積欠賭債，今年3月19日晚間，趁黃男在火鍋店大啖美食時，攜帶衝鋒槍前往談判，結果雙方談判破裂，許不顧店內有20多人用餐，朝黃怒喊「我要讓你死」持衝鋒槍掃射12槍，黃男身中數槍倒地，急救後撿回一命，高雄地方法院審結，依殺人未遂、槍砲等罪，重判許男12年4月徒刑。

判決指出，許男、黃男原先合資經營中古車行，後來兩人因經營問題拆夥，許聽聞黃男在外放話，稱他積欠大筆賭債，兩人就此結下梁子。

今年3月19日晚間9時許，黃男和女友到高雄市六合路一間知名火鍋店用餐，許男為了和黃男談判車行經營問題，由毛姓友人開車載他到場，但兩人卻在火鍋店外談判破裂，許回到毛男車上，取出預藏的衝鋒槍，衝入店內追殺黃男。

黃男見許男亮槍，躲到火鍋店廁所躲藏，結果許不顧店內還有20多名客人，就朝著廁所門大喊「我要讓你死」，隔著廁所猛開槍。子彈貫穿門板後，黃男左、右肩膀各中1槍，其中還有1槍擊中頭部，黃負傷逃出廁所，但傷重倒地不起，許還趁機繼續開槍，清空彈匣才罷手。

許男行凶後趁亂逃逸，行凶的衝鋒槍則丟棄在附近銀行的花圃，後來回家開車往大寮方向逃逸，案發後4小時，警方掌握許男行蹤，以口袋戰術包抄，將許男拉下車逮捕，許男車上起獲改造手槍2支，加上做案的衝鋒槍，合計起獲2短、1長改造槍枝及子彈81發。

至於重傷的黃男，送醫急救後取出子彈，奇蹟撿回一命。檢警偵查時，許男坦承犯行，承認是和黃男有生意糾紛才會動手，至於槍彈來源，則是已故的康姓友人寄存在他手中，檢方偵結後，依殺人未遂將許男起訴。

許男檢警偵辦時，否認要致黃男於死，但高雄地院審理時改口，坦承殺人未遂犯行，案發後許尋求和黃男和解，但因雙方和解金額過大，審理期間都未達成和解。

雄院合議庭認為，許男持有大批槍彈長達數年，與黃男談判破裂後，不顧火鍋店內還有民眾用餐，持衝鋒槍射擊躲在廁所的黃男，公然行凶，目無法紀，造成公眾恐慌，綜合相關事證，槍砲部分處6年10月徒刑，併科罰金30萬，殺人未遂部分則處8年10月，合併應執行刑12年4月，可上訴。

許姓男子和黃姓股東談判破裂，竟持衝鋒槍進入火鍋店掃射，逃逸4小時後，在大寮區被警方圍捕，今被高雄地院重判許男12年4月徒刑。圖/讀者提供
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高雄某火鍋店內發生槍擊案，救護人員從店內救出滿身是血的黃姓男子。圖／讀者提供
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許嫌持衝鋒槍闖入火鍋店，不顧店內還有其他人用餐，就朝著黃男開槍射擊。圖/讀者提供
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火鍋 殺人

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