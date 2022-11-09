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警紀案件連環爆 警政署長黃明昭：全力查辦從重處分

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

警紀案件連環爆，警察大學校長陳檡文與具天道盟背景的林秉文進招待所，台北市中山警分局偵查隊長林弘基赴招待所賭天九牌，火速被拔官。警政署長黃明昭今表示，一向重視警紀，只要涉及警紀，全力查辦、從重處分，絕不護短。

黃明昭今上午赴刑事局了解破獲柬埔寨人蛇集團案件時受訪說，警紀維護是警政署一向重視工作，最近發生幾起警紀案件，警方絕不護短，全力查辦到底。

對於偵查隊長林弘基涉賭，黃說，台北市警察局查處屬實，追究相關責任，警政署也會針對警紀案件持續偵辦。他強調，警紀維護是一貫精神，有就全力查處，只要涉及警紀，絕對加以究辦，從重處分。

兩起警紀案均為多年前拍攝畫面流出，黃說，警察涉警紀案件或不當行為，往往有心人士留存釋放，對團體造成傷害，呼籲同仁一定要恪遵警紀要求。

警紀案件連環爆，警政署長黃明昭表示，一向重視警紀，只要涉及警紀，全力查辦、從重處分，絕不護短。記者李奕昕／攝影
警紀案件連環爆，警政署長黃明昭表示，一向重視警紀，只要涉及警紀，全力查辦、從重處分，絕不護短。記者李奕昕／攝影

黃明昭 人蛇集團 柬埔寨

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