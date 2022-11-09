認赴招待所飲酒賭天九牌 中山分局偵查隊長遭記過、拔官

台北市中山警分局偵查隊長林弘基遭爆料，於2019年內湖分局偵查隊長任內，赴轄內招待所賭天九牌，警方漏夜調查，林坦承當天值班飲酒、賭博，遭記1大過、調非主管職處分。

前立委黃國昌昨在臉書上貼文指出，林弘基2019年任職內湖分局偵查隊長時，在內湖某招待所與人飲酒、賭天九牌，該所負責人是最近因地下匯兌案被調查的郭姓富商，卻也在警方搜索前潛逃出境，懷疑郭警界人脈廣，警方捉小放大。

台北市警局督察室昨漏夜調查，林坦承案發當天值班，與友人赴招待所飲酒，酒後幾名友人起意小賭天九牌，他也參與但金額不大；郭姓富商部分，中山分局近日僅是配合刑事局搜索，林事前不知搜索對象及案情，事後才發現郭已逃跑，並無洩密問題。

警方表示，針對林赴招待所涉及賭博情事，經報督察室查證屬實，已依「警察人員參與賭博財物處分原則」加重核予記1大過處分，並調整為非主管職務，由於選舉將至，中山分局偵查隊長職位暫由副隊長代理。

警方強調，面對員警風紀，將秉持「不掩飾、不護短、不庇縱」態度，依法究辦，全力杜絕員警風紀案件發生，以維護警察整體優良形象。