高醫候診間當眾2槍擊斃仇家 狂徒羈押2個月癌末病逝

癌症末期的57歲男子朱國江，今年8月17日上午趁56歲男子王盛柏就醫時，到高雄醫學大學附設醫院候診間，持槍朝王男頭、胸各開一槍，王當場遭朱男擊斃。朱先前因案入獄，這次利用癌末保外就醫時犯案，案後檢方聲押獲准，在高雄監獄服刑，但上月28日身體不適戒護就醫，本月5日凌晨4時，因結腸癌末期併多重器官衰竭死亡，由於朱男亡故，檢方最後處分不起訴。

高醫耳鼻喉科診間8月17日上午10點左右發生槍擊事件，56歲王姓男子中被開2槍喪命，民眾議論紛紛，警方到場詳細採證。記者劉學聖／攝影

十多年前朱男、王男合夥開設空頭公司販售「芭樂票」，後來疑因兩人債務糾紛拆夥，埋下恩怨。2012年，朱男找上王男討債，槍枝卻走火打中王男，逃逸後再傳訊嗆王「我小朱爛命一條，看看誰先打死誰，我現在活的目的就是要跟你拼命，同歸於盡」。

2年後，朱聯繫不上王男，找上王的張姓岳父詢問下落，結果恐嚇時槍枝走火，子彈打中自己小腿，只好逃跑並丟棄作案槍枝。兩件槍砲案加上其他案件，朱被判刑入監，需要到2028年才能出獄。

朱男服刑時罹患結腸癌，2年前因癌末聲請保外就醫獲准，自覺來日無多的他，不滿過去王男將「芭樂票」生意罪責推的一乾二淨，前年找上兩人共同友人傳話，要求王男賠償他2000萬元，否則要到法院翻供，還嗆聲「我一個等死的人，錢對我來說無所謂啊，既然他這麼愛錢，那他就留著用吧」。

結果王男反告朱男恐嚇取財，經檢方調查後，認罪證不足不起訴朱男，兩人芭樂票生意也在去年宣判，朱、王及兩名同夥都被判刑，加上多年以來的各種舊怨，疑似就此埋下殺機。

朱男握有王的身分資料，他先上網查到王將在8月17日上午至高醫回診，案發前一天先從新北市南下，投宿高醫附近飯店，當天上午10時4分許，朱到王男後方坐著，持槍對著王頭、胸連開兩槍，其中子彈還貫穿王男身軀，卡在診間門上。

警方獲報後組成專案小組偵辦，王男妻子一到現場，看到警方取得的監視錄像，隨即認出行凶者就是與王男有多年宿怨的朱男。朱男行凶後，從急診室門口出逃，搭乘計程車前往台南高鐵站，再改搭另輛計程車到安平區運河旁的一間咖啡廳，致電給曾偵辦過他的刑事小隊長李江泉，等候警方抓捕。

警方動員大批幹員，趁朱不注意時一擁而上制伏，在他身上起獲凶槍1把、子彈19顆，朱也當場坦承行凶，檢方複訊後，聲押朱男獲准。