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永和唐寶寶事件唯一目擊者發聲：看新聞才知他是唐寶寶 連警察都沒發現

聯合新聞網／ 綜合報導

新北永和一家鹽酥雞店，因唐寶寶忘帶錢而報警，引起軒然大波。圖為炸物示意圖。報系資料照片
新北永和一家鹽酥雞店，因唐寶寶忘帶錢而報警，引起軒然大波。圖為炸物示意圖。報系資料照片

一名成年的唐氏症謝姓少年4日晚間在新北永和某炸物店點取40元炸物，想帶回去給阿公阿嬤享用。少年因忘記帶錢無法付款，導致當場遭到老闆辱罵，老闆未等家人到場便決定直接報警。事件發酵至今，一名自稱是在場唯一目擊者昨(8)日透過Dcard還原經過，並解釋自己未何也沒插手的原因。

該名目擊者在Dcard上PO文表示，由於事發當時只有男老闆、女員工、謝姓少年和他四人，他也正在現場等餐，而謝姓少年給人的第一印象是「一個普通高中生或大學生的外表，談吐也很正常無異樣」。

目擊者聲稱，在過了十分鐘之久後，便聽到男老闆怒斥女員工，為何客人沒付錢就要幫他製作餐點，並向謝姓少年嗆聲，表明如果今天沒付錢就不會讓他走，還以不耐煩的語氣問少年為何在沒帶錢的情況下來消費，「才40元都付不出來」，接著並表示店家有提供街口、Line Pay等其他電子支付方式可以選擇，最後以「如果你不付錢的話，我就要報警」，現場在約莫經過兩分鐘後，男老闆便拿起電話報警。

目擊者說，當時其實也很猶豫要不要主動去幫他付這40元，但想到之前有過被路人借錢或販賣愛心被騙的經驗，加上判斷老闆會這樣處理，可能少年是慣犯「才會這麼生氣」，在種種考量下，原PO當下並未出手幫忙。

老闆報警數分鐘後，有兩位警察到現場了解狀況。當時原PO聽到少年與警方的對話「非常鎮定」，這時才知道他是年滿20歲以上的成年人，原PO「心裡想的是他應該是想吃霸王餐的客人」，但警察接著一連串問了很多問題，包括詢問少年「你是沒帶錢包嗎？」、「你有沒有其他支付方式？」、「你住哪？」、「家裡有誰？」、「住附近可以請家人來付錢」。原PO感覺到警察的口氣在一連串的詢問後，「也開始產生不耐煩」，「也感覺當事人對於某些問題有意閃避」。

原PO在拿到餐點後便離開現場，與親朋好友分享所見時，大家的看法都認為「當事人一定是想吃免費的慣犯，都20多歲了，連這點危機處理能力都沒有」，同時也認為老闆不近人情，「頂多就不給餐點趕走他就好了」，「感覺老闆當天應該是心情很差，所以抓著他不放」。後來該起事件上新聞後，「才知道當事人是唐氏症寶寶」。

對於後續少年的媽媽發傳單一事，原PO認為「其實蠻佩服媽媽為孩子勇敢發聲」，並認為台灣人對於社弱勢族群一定願意給予包容，但面對這種隱性族群，「真的不是一般人在第一時間就可以察覺的」，包括在現場的5個人，老闆、店員、我，及兩名警察，都「沒有人可以察覺得出來」。

對於該起事件發酵，原PO提醒大家，不要用高道德去情緒勒索別人，「善良是一種選擇，不做這一件善事，不代表他就很壞」。他也鼓勵老闆，對於事情的應變處理可能要再練習幾次，也讚美該炸物店的滷味跟炸物「好吃」，價格也算親民，希望老闆不要因此事灰心，「哪天東山再起，我會願意給機會去消費」。

唐寶寶

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