聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄大寮槍擊案逃亡14小時 5名涉案人台東落網

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄大寮區台88快速道路下今天凌晨傳出連續槍響，2輛白色轎車遭3車追逐並連開15槍；造成2名駕駛分別頸部、腿部中彈送醫。警方相繼在屏東、台東找出作案的兩輛轎車，另有一輛在逃，目前共逮捕涉案的5人，對案情仍未吐實，也未查緝到作案槍枝，警強調將持續追查，並釐清案情。

經查，開槍的這方人馬犯案後，各自逃逸，其中一輛車，逃往屏東縣，並將車棄置在東港華僑市場內停車場，隨後人逃逸；另一行人，則先逃往東部，將車棄置台東成功鎮的偏僻山區後，由其他人開車接應，台東往屏東方向，行經大武草埔隧道，遭警攔查逮捕，後將人犯送返大寮分駐所，目前仍有涉案車輛在逃。

初步了解，警方尚未查獲作案槍枝，落網的5人中，尚無人坦承開槍，也不願供出有多少人涉案，據悉，受傷的27歲侯姓男子及25歲翁姓男子，與開槍的這方人馬過去早有糾紛，才會在今天凌晨相約到拷潭談判，未料，談判破裂遭對方追逐開槍。

高雄市警察局長林炎田今晚受訪時說，案發後，於14小時內，掌握其中一方逃往東部的人馬，透過大武分局動用防撞車，進行攔截圍捕。

林炎田說，此案充分利用現場勘查，團隊辦案、大數據分析，科技偵查等方式，將相關犯嫌查緝到案，初步查證因細故發生口角，導致今天邀約談判，發生槍擊案件，但雙方對此案都避重就輕，將持續釐清犯案動機，並向上溯源。

林還說，高雄槍擊傷人事件，總共3件，是六都最低的，高雄近年最低，仍會秉持強勢執法，捍衛治安決心。

林強調，相關候選人，針對個案發生，不要抹滅所有基層同仁對，維護治安，所做出的辛勞貢獻，特別強調，本市有決心、信心，更有這個能力，對任何不法暴力案，在短的時間，迅速偵破查緝到案。

警方在台東逮捕涉案的5人。記者陳弘逸／翻攝
警方在台東逮捕涉案的5人。記者陳弘逸／翻攝
涉嫌槍擊案的5人在東部落網，今晚送返高雄大寮分駐所。記者陳弘逸／攝影
涉嫌槍擊案的5人在東部落網，今晚送返高雄大寮分駐所。記者陳弘逸／攝影
翁男駕駛的轎車上有11處彈孔，其中有數顆貫穿車體，在車門上打出數個大洞。記者陳弘逸／攝影
翁男駕駛的轎車上有11處彈孔，其中有數顆貫穿車體，在車門上打出數個大洞。記者陳弘逸／攝影
涉嫌槍擊案的5人在東部落網，今晚送返高雄大寮分駐所。記者陳弘逸／攝影
涉嫌槍擊案的5人在東部落網，今晚送返高雄大寮分駐所。記者陳弘逸／攝影
翁男駕駛的轎車上有11處彈孔，其中有數顆貫穿車體，在車門上打出數個大洞。記者陳弘逸／攝影
翁男駕駛的轎車上有11處彈孔，其中有數顆貫穿車體，在車門上打出數個大洞。記者陳弘逸／攝影

屏東縣

延伸閱讀

高雄槍擊案 5嫌犯南迴公路南下草埔隧道口遭逮

抓到了！高雄大寮連開15槍釀2傷 嫌犯逃外縣市落網

高雄大寮槍擊案 兩車彈痕累累車體多處遭貫穿

高雄大寮槍擊案雙方認識 疑新興幫派分子談判不成開火

相關新聞

高雄大寮槍擊案逃亡14小時 5名涉案人台東落網

高雄大寮區台88快速道路下今天凌晨傳出連續槍響，2輛白色轎車遭3車追逐並連開15槍；造成2名駕駛分別頸部、腿部中彈送醫。...

高雄槍擊案 5嫌犯南迴公路南下草埔隧道口遭逮

高雄市大寮區台88快速道路高架橋下今凌晨發生槍擊案，造成侯姓及翁姓男子分別中槍送醫搶救。高雄警方展開追查，於今天傍晚6點...

高雄大寮槍擊案 醫院手術取出BMW駕駛頭部子彈

高雄大寮區台88快速道路下今天凌晨傳出連續槍響，兩輛白色轎車遭3車追逐並連開15槍；造成2名駕駛分別頸部、腿部中彈送醫。...

醜聞爆不完…黃國昌揭偵查隊長招待所賭「牌九」 北市警初步回應

前立委黃國昌臉書驚爆時任台北市內湖分局偵查隊長林弘基在轄內招待所賭「牌九」，台北市警方晚間回應，督察室已介入追查究辦，端...

抓到了！高雄大寮連開15槍釀2傷 嫌犯逃外縣市落網

高雄大寮區台88快速道路下今天凌晨傳出連續槍響，兩輛白色轎車遭3車追逐並連開15槍；造成2名駕駛分別頸部、腿部中彈送醫。...

黃國昌爆偵查隊長招待所賭「牌九」 北市警介入釐清中

中央警大校長陳檡文爆出與黑道共赴招待所，前立委黃國昌臉書今晚再爆時任台北市內湖分局偵查隊長林弘基在招待所裡賭「牌九」，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。