高雄大寮槍擊案逃亡14小時 5名涉案人台東落網

高雄大寮區台88快速道路下今天凌晨傳出連續槍響，2輛白色轎車遭3車追逐並連開15槍；造成2名駕駛分別頸部、腿部中彈送醫。警方相繼在屏東、台東找出作案的兩輛轎車，另有一輛在逃，目前共逮捕涉案的5人，對案情仍未吐實，也未查緝到作案槍枝，警強調將持續追查，並釐清案情。

經查，開槍的這方人馬犯案後，各自逃逸，其中一輛車，逃往屏東縣，並將車棄置在東港華僑市場內停車場，隨後人逃逸；另一行人，則先逃往東部，將車棄置台東成功鎮的偏僻山區後，由其他人開車接應，台東往屏東方向，行經大武草埔隧道，遭警攔查逮捕，後將人犯送返大寮分駐所，目前仍有涉案車輛在逃。

初步了解，警方尚未查獲作案槍枝，落網的5人中，尚無人坦承開槍，也不願供出有多少人涉案，據悉，受傷的27歲侯姓男子及25歲翁姓男子，與開槍的這方人馬過去早有糾紛，才會在今天凌晨相約到拷潭談判，未料，談判破裂遭對方追逐開槍。

高雄市警察局長林炎田今晚受訪時說，案發後，於14小時內，掌握其中一方逃往東部的人馬，透過大武分局動用防撞車，進行攔截圍捕。

林炎田說，此案充分利用現場勘查，團隊辦案、大數據分析，科技偵查等方式，將相關犯嫌查緝到案，初步查證因細故發生口角，導致今天邀約談判，發生槍擊案件，但雙方對此案都避重就輕，將持續釐清犯案動機，並向上溯源。

林還說，高雄槍擊傷人事件，總共3件，是六都最低的，高雄近年最低，仍會秉持強勢執法，捍衛治安決心。