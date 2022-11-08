高雄大寮槍擊案 醫院手術取出BMW駕駛頭部子彈

高雄大寮區台88快速道路下今天凌晨傳出連續槍響，兩輛白色轎車遭3車追逐並連開15槍；造成2名駕駛分別頸部、腿部中彈送醫。頸部受傷的27歲侯姓男子，因傷及腦部意識模糊，送長庚醫院搶救後，歷時手術後，近15小時，取出子彈，生命跡象恢復穩定。此外，警方也在台東逮捕5名涉案的嫌犯，目前人正送返大寮分駐所。

此案發生於今天凌晨3時58分，27歲侯姓男子駕駛白色BMW轎車，載著22歲吳姓女子及30歲劉姓男子，行經大寮台88線橋下，與25歲翁姓男子駕駛的Toyota Camry白色轎車，共同停等紅燈，起步時，突遭黑色轎車從後方開槍，隨後另有2車跟上爆發追逐。

其中，侯男頸部遭子彈擊中，傷及腦部，後自撞大明街229巷電線桿，同車2人僅受擦挫傷；送長庚醫院救治，在加護病房時，意識不清，有傷及腦部、腦腫脹，由院方安排減壓手術；並在今晚7時許，取出子彈，目前生命跡象穩定。