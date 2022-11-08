聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄大寮槍擊案 醫院手術取出BMW駕駛頭部子彈
高雄大寮區台88快速道路下今天凌晨傳出連續槍響，兩輛白色轎車遭3車追逐並連開15槍；造成2名駕駛分別頸部、腿部中彈送醫。頸部受傷的27歲侯姓男子，因傷及腦部意識模糊，送長庚醫院搶救後，歷時手術後，近15小時，取出子彈，生命跡象恢復穩定。此外，警方也在台東逮捕5名涉案的嫌犯，目前人正送返大寮分駐所。
此案發生於今天凌晨3時58分，27歲侯姓男子駕駛白色BMW轎車，載著22歲吳姓女子及30歲劉姓男子，行經大寮台88線橋下，與25歲翁姓男子駕駛的Toyota Camry白色轎車，共同停等紅燈，起步時，突遭黑色轎車從後方開槍，隨後另有2車跟上爆發追逐。
其中，侯男頸部遭子彈擊中，傷及腦部，後自撞大明街229巷電線桿，同車2人僅受擦挫傷；送長庚醫院救治，在加護病房時，意識不清，有傷及腦部、腦腫脹，由院方安排減壓手術；並在今晚7時許，取出子彈，目前生命跡象穩定。
經查，侯男車上有4處彈孔，駕駛座留有大量血跡；翁男車上則有11處彈孔，其中有數顆貫穿車體，在車門上打出數個大洞，看了相當駭人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言