抓到了！高雄大寮連開15槍釀2傷 嫌犯逃外縣市落網

高雄大寮區台88快速道路下昨天凌晨傳出連續槍響，兩輛白色轎車遭3車追逐並連開15槍；造成2名駕駛分別頸部、腿部中彈送醫。據悉，雙方先是相約拷潭路談判，疑談判破裂分開後，約在二公里外的大明街爆發開槍追逐，開槍的一方，逃到台東，10多小時後，仍遭警逮捕，目前人犯正送往大寮分駐所，警方稍受將出面說明案情。

此案發生於今天凌晨3時58分，27歲侯姓男子駕駛白色BMW轎車，載著22歲吳姓女子及30歲劉姓男子，行經大寮台88線橋下，與25歲翁姓男子駕駛的Toyota Camry白色轎車，共同停等紅燈，起步時，突遭黑色轎車從後方開槍，隨後另有2車跟上爆發追逐。

據了解，開槍一方歹徒開3輛轎車，僅第一輛轎車上的人開槍，行兇後隨即逃逸，經查涉案車輛為權利車，犯後逃往外縣市，據悉，人在外縣市落網，目前人正送往大寮分駐所，警方稍受將出面說明案情。

侯男頸部遭擊中傷及腦部，後自撞大明街229巷電線桿，同車2人僅受擦挫傷；翁男右大腿中彈，行使約300公尺後停下，隨後自行就醫；兩人都送往長庚醫院救治，侯在加護病房觀察，意識不清，有傷及腦部、腦腫脹，由院方安排減壓手術；翁則有多處外傷，但生命跡象穩定。