北聯幫副幫主勾結拜把兄弟走私大麻花 栽在「這點」遭查獲

北聯幫副幫主陳志忠與國小就認識的拜把兄弟林家弘，自加拿大引進市價近7億的大麻花菸草，卻因報關公司營業項目是「機上盒」，卻進口價值低廉的木屑粒，清查才發現內藏456公斤的大麻花菸草，新北地檢署依毒品危害防制條例起訴，並認為陳志忠犯後態度惡劣，請新北地方法院量處最重之刑。

據悉，此貨原是天道盟北山會接洽，不知何故後由北聯幫獨自吞下。

新北檢緝毒組主任檢察官陳旭華與檢察官吳姿函、高肇佑指揮保安總隊第三大隊偵辦，調查發現陳志忠與林家弘、身分不明「大佬」三人共出資組毒品集團引進大麻花，三人共議，自去年8月起，先由陳志忠擔任台灣地區收貨人，指揮竹聯幫禮堂中階幹部陳亮旭，找來小弟黃宏宗協助，並以100萬代價找到下線姚昌宏負責出面收貨。

姚昌宏找來因經營不善快倒閉的頂峰公司，以公司名義自加拿大進口大麻花貨櫃。今年4月28日貨櫃到港後，陳志忠派小弟陳建安處理進口、儲貨事宜，最後在5月6日委託報關行派遣貨車，將貨物載到新北市泰山區儲藏，當天即被檢警鎖定查獲，並將姚昌宏拘提。

因大麻有分公株與母株，會開花結果的只有母株，要栽種後觀察才能確認是否為大麻母株，檢警研判此貨來源要至少栽種一座足球場面積的大麻田，才能收貨4百餘公斤，研判應是台灣幫派在加拿大國內設立合法海外農場，待收成後再直銷台灣，或是台灣幫派與加拿大幫派合作進貨。

檢警循線追查，耗費半年左右，陸續循線再查獲陳志忠、林家弘與陳亮旭、黃宗宏等人涉案，並將人拘提到案，目前剩下人在國外的林家弘尚未到案，已發布通緝。

陳志忠在今年9月16日被警方拘提到案後，稱林家弘有跟他討論過運大麻的事情，他也有聽從林家弘指示，與陳亮旭聯繫，但否認自己有涉案，還稱他曾叫陳亮旭不要領貨，但檢警調查後，發現陳志忠將陳建安與陳亮旭稱為「自己人」，還曾欲安排姚昌宏出境，並給姚昌宏100萬元安家費，不採信其說詞。