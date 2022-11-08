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市值7億！破獲史上最大量大麻走私 木屑夾藏456公斤大麻花

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

販毒集團從加拿大以海運貨櫃輸入木屑夾藏大麻，保安警察第三總隊大數據分析鎖定，今年4月在台北港查獲市值7億元的456公斤乾燥大麻花，為國內史上查獲最大量大麻走私，拘提陳姓男子等5人，新北地檢署昨均依毒品罪起訴。

警方調查，幕後主嫌是定居加拿大10多年的48歲林姓男子，具台、加雙重國籍，在台沒有刑案紀錄，去年8月返台半年疑聯繫大麻走私，已返回加國，檢方今發布通緝，刑事局請求加國協查，尚不清楚他在國外活動狀況。

據調查，北聯幫成員47歲陳姓男子與林男自幼認識，陳男透過竹聯幫禮堂成員36歲陳姓男子聯繫下游分子，今年1月找27歲姚姓男子買下新北市新莊區的頂峰開發公司，4月28日以公司名義從加拿大進口木屑。

保三總隊分析報關資料，發現該公司剛異主，且以往從事機上盒生意，向海關密報登陸，關務署基隆關以X光檢查，會同警方拆貨發現每包木屑夾藏1至2包大麻花，搜出409包共456公斤。

警方跟監運貨司機，5月在新北泰山區一處倉庫拘提前來領貨的姚男，查出竹聯禮堂陳男負責聯繫，他小弟黃姓男子與北山會成員陳姓男子交付貨款給姚男，6至8月陸續拘提，9月再拘北聯幫陳男。

5人均坦承走私大麻，檢方依毒品罪聲押禁見獲准。警方查出，犯嫌3月曾「試走」輸入木屑，未夾藏大麻，多次在台北市北投區北山會堂口聚會討論，該場所也是電影《角頭2》拍攝場景。

國內史上查獲最大量大麻走私案，警政署長黃明昭（左二）、檢察總長邢泰釗（左三）、高檢署檢察長張斗輝（右二）赴刑事局視察成果。記者李奕昕／攝影
國內史上查獲最大量大麻走私案，警政署長黃明昭（左二）、檢察總長邢泰釗（左三）、高檢署檢察長張斗輝（右二）赴刑事局視察成果。記者李奕昕／攝影
販毒集團從加拿大以海運貨櫃輸入木屑夾藏大麻，保安警察第三總隊在台北港查獲市值7億元的456公斤乾燥大麻花，為國內史上查獲最大量大麻走私。記者李奕昕／攝影
販毒集團從加拿大以海運貨櫃輸入木屑夾藏大麻，保安警察第三總隊在台北港查獲市值7億元的456公斤乾燥大麻花，為國內史上查獲最大量大麻走私。記者李奕昕／攝影
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販毒集團從加拿大以海運貨櫃輸入木屑夾藏大麻，保安警察第三總隊在台北港查獲市值7億元的456公斤乾燥大麻花，為國內史上查獲最大量大麻走私。記者李奕昕／攝影
販毒集團從加拿大以海運貨櫃輸入木屑夾藏大麻，保安警察第三總隊在台北港查獲市值7億元的456公斤乾燥大麻花，為國內史上查獲最大量大麻走私。記者李奕昕／攝影
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販毒集團從加拿大以海運貨櫃輸入木屑夾藏大麻，保安警察第三總隊在台北港查獲市值7億元的456公斤乾燥大麻花，為國內史上查獲最大量大麻走私。記者李奕昕／攝影
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販毒集團從加拿大以海運貨櫃輸入木屑夾藏大麻，保安警察第三總隊在台北港查獲市值7億元的456公斤乾燥大麻花，為國內史上查獲最大量大麻走私。記者李奕昕／翻攝
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