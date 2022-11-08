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高雄大寮槍擊案 兩車彈痕累累車體多處遭貫穿
高雄市大寮區台88快速道路高架橋下今凌晨發生槍擊案。27歲侯姓男子駕駛白色BMW轎車，及駕駛白色toyota camry翁姓男子，遭另外三輛車追逐並連開15槍；侯男中槍傷及頸部及腦部，腦腫脹正由醫院安排減壓手術治療；翁男車上則有11處彈孔，右大腿中彈，多處外傷，仍在醫院治療無生命危險。初步了解，涉案人駕駛權利車，疑有幫派背景，目前警方已掌握人車，正展開追查。
這起槍擊案，發生於今天凌晨3時58分，侯男駕駛白色BMW轎車行經大寮台88線橋下，與翁男駕駛的Toyota Camry白色轎車共同停等紅燈，起步時，突遭黑色轎車從後方開槍，隨後另有2車追上爆發追逐。
侯男頸部受傷自撞大明街229巷電線桿，翁男右大腿中彈，行使約300公尺後停下，隨後自行就醫；兩人都送長庚醫院救治，侯在加護病房觀察，意識不清，有傷及腦部，腦腫脹，由院方安排減壓手術；翁則有多處外傷，但生命跡象穩定。
經查，侯男駕駛的白色BMW轎車，車上共有4處彈孔，駕駛座留有大量血跡；翁男車上則有11處彈孔，其中有數顆貫穿車體，在車門上打出數個大洞，看了相當駭人。
據了解，侯男有毒品前科，翁男有詐欺前科，兩人都是高雄人，案發後，都供稱與對方互不認識，也不認識開槍的犯嫌，開槍一方歹徒開3輛轎車，只有第一輛轎車上的人開槍，隨即逃逸，作案駕駛的車輛疑為權利車，據幫派背景，也曾涉嫌槍砲案，另案正在法院審理中。
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