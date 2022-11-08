求職詐騙集中營 Telegram閱過即焚 藏鏡人下令刪訊息 今再拘提3人

桃園、淡水求職詐騙，凌虐鬧出3條人命，詐團透過Telegram群組「可爾必思」、「米奇不妙屋」聯繫，媒體大幅報導後，未落網的成員幹部「龍闕」等人涉嫌指使成員們滅證、刪除訊息，士林地檢署、新北市警方今天再拘提3人到案，警詢後將送檢方複訊。

檢警從11月2日偵辦此案，共計5波行動，救援58人，另發現3人死亡慘遭棄屍荒野，累計24名犯嫌落網，其中主嫌陳樺韋等19人羈押禁見。檢方持續開出多張拘票，今天再拘提3名犯嫌到案，全案警詢後將送士檢複訊。

檢警分析查扣的手機數位證據研判，此詐團背後除了茶董，還有其他人員一同指揮控房小弟做事，包含「海南」、「龍闕」等人。檢警追查，求職詐團透過通訊軟體Telegram（紙飛機）聯繫，利用「閱後即焚」模式，在「可爾必思」「米奇不妙屋」等群組相互聯繫，且眾人用暱稱，包含「海南」「龍闕」「阿中」「泰勒」「藍道」「木法沙」「龍蝦」、「中小」「《阿宏》萬花筒」等。

桃園中壢青峰路控房據點幹部張家豪，涉嫌指揮小弟虐待被害人，其中黃男在今年10月18日不堪遭受虐待，從大樓11樓墜樓到2樓公設露台；10月27日黃女疑似患有糖尿病，沒藥吃吐血身亡，隔天林男疑似被虐待暴斃身亡。

3人死亡後，張家豪、陳樺韋涉嫌指揮小弟們搬運屍體，分別棄置在龜山山區和日月潭山區，見檢警陸續查獲「棄屍組」的犯嫌邱男、葉男、蔡男等人，均羈押禁見。日前檢警陸續尋獲3具遺體，今天由主任檢察官赴南投解剖，釐清黃男死因。士檢動名近30名檢察官、事務官辦案，陸續拘提詐團成員到案，高檢署也大力協助清查詐團金流，積極偵辦求職詐騙案。