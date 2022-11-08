高雄大寮槍擊案雙方認識 疑新興幫派分子談判不成開火

高雄市大寮區台88快速道路高架橋下槍擊案，外傳涉案車輛疑是權利車，而且其中1輛權利車是1名幫派男子所買，這名男子是新興幫派分子，曾涉槍擊案，今天凌晨疑與傷者同夥相約談判，雙方追逐約2公里後開槍，確實原因及動機仍待警方調查。

據了解，今天凌晨3點多，開槍一方的歹徒開至少3輛車，和傷者等人所開的轎車，共約有7、8輛車，曾在高雄市大寮區拷潭路相約談判，但傷者等一方的轎車開走，便有轎車追去，距離2公里多，才在大寮區大明街發生槍擊，雙方人馬當中可能有互相認識的人。

侯姓男子（27歲）駕駛白色BMW轎車，載吳姓女子（22歲）及劉姓男子（30歲），遭對方開槍後，侯姓男子與另輛車上的翁姓男子中彈，開槍一方歹徒開3輛轎車，只有第一輛轎車上的人開槍，隨即逃逸。