影／台中西屯啟興宮前販毒 毒犯落網不擔心刑責先關心愛犬

台中市刑大查緝一起毒品案後，透過資訊整合平台系統，查出廖姓男子將從桃園南下台中交易，今年4月底跟監後掌握地點，幹員於台中西屯啟興宮前趁其交易毒品時圍捕，查獲16包的海洛因、安非他命等贓證物。廖落網第一時間未擔心未來刑責，反抱著愛犬問「牠怎麼辦？」全案移送台中地檢署後，今偵結起訴。

台中市刑大偵一隊透過毒品案的情資，利用台中市警局自建的科技整合情資系統，查出廖姓男子（41歲）從事販毒不法，報請台中地檢署檢察官指揮後，成立專案小組偵辦，經跟監蒐證後，發現廖等人有從桃園南下台中販毒的跡象，因此在今年4月28日，由檢方簽發拘票後，前往抓人。

專案小組蒐證後，發現廖開車載鍾女、朱男等人，將轎車停在台中市西屯區聖王街的啟聖宮前，該公廟供奉聖王公，廖等人無視舉頭三尺有神明，公然從事販毒不法犯行，警員見時機成熟後，上前圍捕抓人，查扣安非他命4包（重93.38公克）、海洛因12包（重46.49公克）、針筒、現金36萬餘元、手機4支等贓證物。

警方發現，廖男帶著一隻馬爾濟斯愛犬，見到毒品交易被警方撞破後，沒有擔心未來將面臨的嚴重刑責，反而急著抱著狗，詢問警方「牠怎麼辦」，擔心愛犬未來的處置，也讓警方啞然，經查，現場查扣的毒品市價超過40萬元。