影／高雄3車莫名追逐2車連開15槍 2中彈駕駛稱互不認識

高雄市大寮區台八八快速道路下大明街229巷，今天凌晨傳出連續槍響，兩輛白色轎車停等紅燈，綠燈起步後，遭3輛追逐並連開15槍；分別造成2名駕駛頸部、腿部受傷，目前送醫搶救，供稱彼此互不認識，警已掌握行凶人車展開追查。

據了解，27歲侯男駕駛白色BMW轎車，載著22歲吳姓女子及30歲劉姓男子；從鳳山前往東港要去吃宵夜。

今天凌晨3時58分許，侯行經大寮台88線橋下，與翁男駕駛的Toyota Camry白色轎車共同停等紅燈，起步時，突然遭一輛黑色轎車開槍，隨後共遭3車追逐。

侯男駕駛的BMW車體，共被擊中4槍，侯頸部受傷，隨後車輛自撞大明街229巷一處自撞電線桿，車上另2名乘客僅擦挫傷受傷，隨後送長庚醫院救治。

至於翁男Toyota Camry車體則發現11發彈孔，右大腿受傷，同樣送往長庚醫院救治。