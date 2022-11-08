男子想見女網友 猶豫要不要買遊戲點數竟遭恐嚇
33歲林姓男子透過交友軟體認識自稱「蜜雅」女子，相約在台南市康樂街超商見面，她要林支付3萬2000元遊戲點數作為保證金。林一時猶豫不決，她竟揚言帶幫派兄弟殺到他家去。林驚慌失措到超商要購買遊戲點數，店員發覺有異報警及時勸阻。
林姓男子透過網路交友軟體，認識面容姣好、身材火辣的美女，女網友「蜜雅」謊稱他的經理為「某幫派戰堂分子」，恫嚇如不購買點數支付見面保證金，將對他不利。
林昨天下午4點到中西區康樂街超商，要購買3萬2000元遊戲點數，店員見他要買的點數金額龐大，報警處理。
台南市警二分局海安所員警洪正偉、黃順發獲報到場，林說，他透過交友軟體認識暱稱「蜜雅」女子，雙方在LINE上相談甚歡，昨天相約在中西區康樂街超商見面，但他須支付3萬2000元遊戲點數作為保證金才能見面。
「蜜雅」見林猶豫不決時，表示保證金只是一個形式而已，見面後都會退還的，並告知她的經理為某幫派戰堂份子，如不依指示購買點數，揚言將直接帶兄弟殺到他家去，還傳送多張「被修理」打得鼻青臉腫、遍體鱗傷的照片，林驚慌失措，嚇趕緊到超商購買遊戲點數。
林心有餘悸說:「我不會有事吧？真的很害怕！」警員向林耐心解說，告知這是常見的詐騙慣用伎倆，詐團騙不到錢就恫嚇，奉勸網路交友要注意陷阱，遇到騙徒要趕緊報警，如接獲網友需購買遊戲點數時，千萬別上當，以免被詐騙，林豁然開朗，感謝警方協助。
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