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與警大校長出入招待所 林秉文交保：朋友單純聚會
金星集團董事長、PG Talk必礦公司總裁林秉文，被刑事局調查涉嫌協助詐騙集團洗錢，又被爆出曾與警察大學校長陳檡文出入招待所。林以3百萬元交保，今開記者會強調配合調查，交由司法判決，他與陳是朋友，當天單純聚會。
林秉文說，這是一個單純聚會，招待所3層樓，3樓有休息房間、泡茶處所，2樓可打撞球及唱歌，1樓是吃飯用途，陳檡文吃完飯就走，沒有上樓，也沒有女子作陪。
陳檡文稱是為打聽統促黨總裁「白狼」張安樂情資，林說，他不知道有沒有要蒐集情資，陳有稍微詢問他對某些人有什麼看法，大概就是朋友聊天，「我是基於跟他是朋友的關係！」
他說，這是5年多前的事，當時他在澳門，剛好台灣有飯局，其實沒有想像那麼複雜，誰沒有朋友？是不是他就不能交朋友？窮的、有錢的、有勢的他都交，不能亂扣帽子。
有媒體報導林秉文具天道盟濟公會背景，林說，他都是在做生意，他承認過去有做錯事，不代表永遠都做錯事，報導對他及家人造成很大傷害，兩百多個員工怎麼看他？
對於媒體稱他為藝人澎恰恰的金主，林說，他不是澎的金主，他是基於朋友的立場，幫忙解決問題，當澎發生債務時協助而已。
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