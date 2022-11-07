求職詐騙集中營 檢警五波搜索 16人羈押獲准 明解剖第三具遺體

桃園、淡水驚爆求職詐騙囚禁案，共計控制凌虐58人，還有3人不幸死亡。士林地檢署指揮偵辦，檢警陸續展開五波搜索拘提行動，截至11月7日下午5時許，累計24名犯嫌落網，其中主嫌陳樺韋及涉嫌遺棄屍體罪的葉男、邱男等16人羈押獲准。

士檢指出，全案從11月2日迄今，發動五波行動，兵分多路拘提犯嫌到案，累計24名犯嫌落網，其中16人複訊後聲押，法院裁定羈押獲准。目前還有謝男、蔡男、曾男仍由檢方複訊中。

全案起源於，從11月2日被害人家屬報案，新北警方驚覺竟有數十名國人被關在民宅大樓，遭受凶殘對待，報請士檢指揮救援，當天搜索淡水民宅，救出26名被害人，查獲呂政儀等8名（6人羈押獲准，1人5萬元交保，1少年責付）犯嫌。檢警分析手機對話溯源發現，淡水是新據點，早在9月底桃園中壢青峰路一處大樓據點開始從事不法行為。緊接著第二波搜索桃園中壢大樓，從屋內救援32名被害人，查獲張家豪等8名（7人羈押獲准，1少年責付）犯嫌，並有3人失蹤，驚爆遭不堪凌虐死亡，棄屍荒野。

檢警連日尋找遺體，先在桃園龜山山區尋獲黃女、林男遺體，隨後借提詐團幹部張家豪，赴南投日月潭山區尋獲黃男遺體。檢警11月5日第三波行動拘提主嫌陳樺韋到案，陳推諉卸責，辯稱自己僅是管理接層，3人不是他害死的，也否認指揮呂、張做事；落網後遭羈押禁見。

檢警動員分工偵辦此案，開出多張拘票拘提詐團犯嫌。11月5日晚上10時許，於桃園市復興路、龜山區光峰路、八德區永福西路等處，分別拘提涉嫌遺棄2具屍體的30歲邱男、30歲周男及31歲葉男到案。3人涉嫌從桃園大樓搬運屍體，載運山區棄屍，僅周男複訊後請回，邱、葉涉嫌遺棄屍體罪，7日下午遭法院裁定羈押禁見。

檢警第五波行動，11月6日凌晨2時許，在桃園市復興路一帶逮捕謝男（35歲）到案；當天下午4時許，警方在三峽一家汽車旅館查獲20歲曾男，曾男疑為陳樺韋跑腿小弟，也可稱是左右手，現場查扣改造槍枝、電擊槍、5小包安非他命及10餘萬元現金。全案經媒體報導，11月6日下午，37歲蔡男赴桃園分局埔子派出所投案，自稱接獲邱聯繫後一同棄屍。還有1名黃姓少年自首，聲稱參與該集團犯罪，遭移送少年法庭審理。目前謝男、曾男、蔡男仍在偵訊中。