毒蟲躲警變蜘蛛人　水管當溜滑梯落地扭傷腳逃農田落網

高市綽號「鳳梨」的51歲吳姓男子，前天與友人在社區飲酒喧嘩，遭警方關切，見警心虛拔腿奔往頂樓，模仿蜘蛛人，攀水管從3樓滑至1樓，落地時，不慎扭傷腳，負傷逃到農田，仍被員警逮捕；警方查核身份，發現吳４天前因毒品案被通緝，警詢後將他解送歸案。

岡山分局前峰派出所於5日晚上19時許，接獲民眾報案，指住家社區附近有人群聚飲酒、喧嘩，擔心社區遭不明人士盤據，恐成治安缺口，請警方加強巡查。

警方到場發現該社區一名侯姓屋主，正與朋友飲酒作樂，未料席間一名綽號鳳梨的吳姓男子，看見員警便拔腿狂奔，直衝頂樓，警方見吳行徑可疑，立即上前追查，卻發現他蜷縮在頂樓外牆一角，背對員警不願接受盤查。

警方擔心吳男情急下跳樓，便先行至一樓，不久，卻聽見防火巷傳來劇烈碰撞聲及哀號聲，警方趕至防火巷，發現吳竟效仿蜘蛛人，已從3樓頂一路攀滑水管下至1樓。

吳落地後，不慎扭傷腳，正跛著腳負傷往附近農田逃竄，最後在一棵香蕉樹下找到藏匿的吳男，帶回查辦。

警方事後查出，吳因違反毒品危害防制條例案件，擔心受勒戒處分，逃避開庭，3日被橋頭地檢署發布通緝；吳躲藏在侯姓友人居住的岡山一處社區，沒想到竟因飲酒作樂招來警方關切，又異想天開把水管當溜滑梯落網；警詢後，將他解送歸案。