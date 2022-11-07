影／淡水山區雨夜露營太詭異 2個大男人帳篷內發現毒品

新北市淡水警方日前在偏僻下圭柔山區巡邏，發現某磚瓦平房舊民宅前埕搭了1頂帳篷透出燈光和嘻笑聲，經查帳內2人全是列管毒品人口、找到針筒和殘渣袋，其中1人還是前1天剛被解送地檢署的詐欺通緝犯。

淡水警分局興仁、賢孝、後厝派出所3日執行聯合警網巡邏勤務，凌晨1時許經過下圭柔山地區，發現舊平房門前空地有1頂露營帳篷，透出燈光與喧嘩聲，便靠近表明身分。

這時帳內突然一陣靜默，隔了許久才走出2名男子，員警發現43歲林男及41歲陳男都是轄區內列管的毒品人口，入內搜查則從小桌板、地面上找到3支針筒及4個毒品殘渣袋，2人急著推託否認持有、吸食毒品。

原來此處民宅是林男朋友的家，他平時居無定所，借地方搭帳露營。陳男因涉犯詐欺罪，分別被台北、士林、新北、台中地檢署發布通緝，2日才被淡水警分局查獲解送歸案，當天下午被請回，深夜又被警察抓一次。

陳男不斷解釋：「我只是來找他喝酒的！怎麼那麼倒楣啦！」警方將2人帶回派出所，針筒及殘渣袋經初步篩檢都有毒品陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例函送士林地檢署。