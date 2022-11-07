影／七旬翁聽到「親愛的」就融化...騙去銀行匯款警急阻

愛情詐騙是歹徒常用老哏，台中市七旬李姓老翁近日透過交友軟體，認識一名對岸女子，對方以「親愛的」稱呼李翁，3日時還要李翁匯款1.28萬元，以拿取寄送台灣行李，行員沒有因金額小而輕忽，仍通知警方到場阻詐，保住李翁存款。

第二警分局育才所警員朱亞澤、余庭皓在3日下午2時許，接獲三信商銀成功分行通報，李姓老翁（71歲）匯款時頻頻使用手機，舉止有異，可能遭到詐騙。

警方到場詢問得知，李翁在今年10月初透過交友軟體，認識人在對岸大陸、名稱為Chen shining的女網友，雙方透過LINE頻繁熱訊聊天，還以「親愛的」互稱，但雙方未曾見面。

近日對方告知，欲來台創業，與李翁長相廝守，不過因為寄送到台灣的行李被海關扣押，需要繳納手續費才能領回，要求李翁依約前往銀行匯款1.28萬元，警員一聽就是愛情詐騙的老哏流程，趕緊搜尋相關新聞，向李翁說明、宣導，才阻止李翁匯款。