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影／2嫌持毒拒檢開車撞警逃 警追6天抓回

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

41歲李男與49歲莊男，上個月（10月）底持毒不願意配合盤查，駕車衝撞2警受傷後逃逸。經保大員警追緝，6天之內陸續逮捕李、莊兩男、搜出毒品殘渣，還查獲莊男妻子陳女因案被通緝，一併帶回偵辦。警詢後依毒品、妨害公務、竊盜及通緝移送3人法辦。

據調查，李男（41歲）、莊男（49歲）上個月（10月）27日深夜11時30分左右，開車沒熄火停等在新北市三重區龍濱路與河邊北街110巷口，新北市保安大隊第二中隊3員警巡邏經過，下車趨前盤查。

兩男見警十分慌張，警盤查過程，餘光發現李男手中疑似握著一包毒品殘渣袋，喝令熄火下車。但2男不願意配合，猛踩油門倒車，先撞上路旁燈桿後，再往前衝撞警車及員警。

保大李姓小隊長見狀，跳上犯嫌車子引擎蓋，隨後掉落地上，另兩警則閃避，仍造成兩警手、腳多處擦挫傷，3人爬起尾追，2男則已逃脫。警方追緝6天，陸續在三重區自強路二段、三重區龍門路274巷，逮捕莊男、李男，起獲毒品海洛因殘渣，還意外發現莊男妻子陳女因毒品案被判刑15年，卻未依規定入監服刑，遭法院發布通緝。

一併帶回3人返回偵辦，警詢後依違反毒品危害防制條例、妨害公務、竊盜罪嫌及毒品通緝等罪嫌，將3人移送法辦。

2名保大員警，在新北市三重區盤查嫌犯，遭嫌拒檢開車衝撞受傷。記者曾伯愷／翻攝
2名保大員警，在新北市三重區盤查嫌犯，遭嫌拒檢開車衝撞受傷。記者曾伯愷／翻攝
2名保大員警，在新北市三重區盤查嫌犯，遭嫌拒檢開車衝撞受傷。記者曾伯愷／翻攝
2名保大員警，在新北市三重區盤查嫌犯，遭嫌拒檢開車衝撞受傷。記者曾伯愷／翻攝
嫌犯在新北市三重區拒檢盤查，開車衝撞警車，導致警車尾後受損凹陷。記者曾伯愷／翻攝
嫌犯在新北市三重區拒檢盤查，開車衝撞警車，導致警車尾後受損凹陷。記者曾伯愷／翻攝
嫌犯在新北市三重區拒檢盤查，還開車衝撞在場保大員警逃脫。記者曾伯愷／翻攝
嫌犯在新北市三重區拒檢盤查，還開車衝撞在場保大員警逃脫。記者曾伯愷／翻攝

毒品 通緝

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