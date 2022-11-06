詐團拘禁凌虐求職者釀3死 警政署今起全國掃蕩6大重點

詐騙集團在新北市淡水區、桃園市中壢區拘禁凌虐求職者，警方救出58人，有3人疑受虐死亡。警政署今天起全國同步掃蕩詐團及黑幫，執行私刑拘禁、失蹤人口、旅宿業、警示帳戶、通報機制與徵才貼文共6大重點工作。

若詐團、黑幫涉私刑拘禁，以人口質押重罪究辦；受理失蹤人口列重大刑案追查，回溯清查近年失蹤人口，挖掘被害；查訪旅館、民宿、日租套房、社區大樓出租房；增列房屋出租者、房仲管理人聯合通報機制；主動查找警示帳戶開戶人清查流向，無法聯繫者列高風險名單偵查；追查社群網路「高薪輕鬆賺錢」徵才貼文者，配合高檢署即時下架。

警政署長黃明昭昨赴新北市警察局肯定專案小組迅速破案，重申掃黑幫、打詐欺、斷金流是治安重點，要求全國警方掃蕩詐團、黑幫，追查幕後黑手，讓不法分子接受法律制裁。