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47死、161例中重症！增14歲少年中重症 車禍手術驗出陽性

詐團拘禁凌虐求職者釀3死 警政署今起全國掃蕩6大重點

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團在新北市淡水區、桃園市中壢區拘禁凌虐求職者，警方救出58人，有3人疑受虐死亡。警政署今天起全國同步掃蕩詐團及黑幫，執行私刑拘禁、失蹤人口、旅宿業、警示帳戶、通報機制與徵才貼文共6大重點工作。

若詐團、黑幫涉私刑拘禁，以人口質押重罪究辦；受理失蹤人口列重大刑案追查，回溯清查近年失蹤人口，挖掘被害；查訪旅館、民宿、日租套房、社區大樓出租房；增列房屋出租者、房仲管理人聯合通報機制；主動查找警示帳戶開戶人清查流向，無法聯繫者列高風險名單偵查；追查社群網路「高薪輕鬆賺錢」徵才貼文者，配合高檢署即時下架。

警政署長黃明昭昨赴新北市警察局肯定專案小組迅速破案，重申掃黑幫、打詐欺、斷金流是治安重點，要求全國警方掃蕩詐團、黑幫，追查幕後黑手，讓不法分子接受法律制裁。

刑事局說，被害人誤信高薪徵才貼文，拿不到任何酬勞，更身陷險境，呼籲國人勿因經濟壓力，輕信高薪輕鬆工作徵才，提供金融帳戶及身分證件，讓詐騙被害人匯入贓款而成為詐欺幫助犯。

檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕十七名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝
檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕十七名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

失蹤 高薪

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