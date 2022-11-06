快訊

國1汐止段南下主線 提早於明天清晨5時全線通車

47死、161例中重症！增14歲少年中重症 車禍手術驗出陽性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐騙集中營凶殘手法曝 上銬綁束帶、關進5坪房、交談挨揍吃毒泡麵

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台版柬埔寨求職詐騙案，集中營式囚禁58人，還鬧出3條人命，詐騙集團手段凶殘，被害人一進屋被搜身搶財、嘴塞毛巾，上手銬、腳綁束帶，丟進5坪大房間，如果交談就被毒打凌虐，還餵毒品FM2控制行動。負責管理淡水桃園2據點的犯嫌陳樺韋，落網推諉卸責，辯稱3條人命不是他害死，今天下午3時許，士林地方法院召開羈押庭訊問。

據悉，求職詐騙囚禁集中營，從9月底起至11月初，在淡水、桃園設置2處據點，關押凌虐提供帳戶的被害人，計獲救的58人及3名死者，共61人，詐團手段凶殘，宛如柬埔寨詐騙集團翻版，檢警已逮捕17名犯嫌，其中13人羈押禁見。

被害人們證稱，原本是求職找工作到摩鐵、商旅面試，後來被帶往詐團據點，一進門就被詐團成員搜刮財物，嘴巴塞毛巾不准談話，手上手銬、腳綁束帶。

他們回想，多達20、30人關在僅5坪大的房間，空間擁擠幾乎都疊在一起，環境極為惡劣，只要有人交談，大家就會被毒打。負責監控的詐團成員，拿出棍棒、匕首、鎮暴槍、電擊棒、手指虎等凶器毒打；如果堅持不供出銀行帳戶密碼，也會被痛扁一頓，只有乖乖聽話的人才能去上廁所，才能保命。

檢警11月3日起的2波搜索行動，共計救援58人，其中發現3人死亡遭棄屍，受害最久的被害人被關押長達近40天，被害人經常遭受毒打，吃不飽睡不好；檢警初步查出，詐團成員每天僅供1餐，吃的是大鍋毒泡麵，涉嫌在泡麵中下藥，以第三級毒品FM2讓被害人昏昏欲睡，難以逃脫，詳細毒品成分尚待檢驗報告出爐。

檢警在淡水破獲以34歲呂政儀為首的據點，又在桃園中壢破獲21歲張家豪為首的據點，呂、張的手機對話指向綽號「茶董」陳樺韋涉嫌下指令、管理2據點，傳訊息要求成員下藥施虐，還強調「不要客氣」11月4日深夜11時許，在桃園文化二路破門拘提陳樺韋，陳沒有承認害死3條人命，對於案情推諉卸責；檢方昨漏夜複訊後聲押，今下午法院將開羈押庭。

檢警查出，被害人38歲黃姓男子今年10月中旬從桃園據點墜樓身亡，被棄屍在南投日月潭山區，稍早警方已尋獲遺體，將盡速安排檢察官相驗、解剖釐清死因。10月底患有糖尿病的45歲黃姓女子，和57歲林姓男子，受不了詐團凌虐死亡，遭棄屍龜山山區，日前已尋獲遺體，今下午檢察官赴桃園市殯儀館解剖，送驗釐清死因。檢警持續清查詐團「收簿」的人頭帳戶金流，全案不排除還有其他上游不法分子。

台版柬埔寨求職詐騙案，集中營式囚禁58人，還鬧出3條人命，詐騙集團手段凶殘，被害人一進屋被搜身搶財、嘴塞毛巾，上手銬、腳綁束帶，丟進5坪大房間，如果交談就被毒打凌虐，還餵毒品FM2控制行動。記者王長鼎／翻攝
台版柬埔寨求職詐騙案，集中營式囚禁58人，還鬧出3條人命，詐騙集團手段凶殘，被害人一進屋被搜身搶財、嘴塞毛巾，上手銬、腳綁束帶，丟進5坪大房間，如果交談就被毒打凌虐，還餵毒品FM2控制行動。記者王長鼎／翻攝
台版柬埔寨求職詐騙案，集中營式囚禁58人，還鬧出3條人命，負責管理淡水、桃園2據點的犯嫌陳樺韋，落網推諉卸責，辯稱3條人命不是他害死，今天下午3時許，士林地方法院招開羈押庭訊問。記者王長鼎／翻攝
台版柬埔寨求職詐騙案，集中營式囚禁58人，還鬧出3條人命，負責管理淡水、桃園2據點的犯嫌陳樺韋，落網推諉卸責，辯稱3條人命不是他害死，今天下午3時許，士林地方法院招開羈押庭訊問。記者王長鼎／翻攝

桃園 詐騙集團 淡水

延伸閱讀

影／南投找到第三具遺體！ 詐騙集中營3死 棄屍男：開箱丟下去

影／凌虐棄屍日月潭 警搜3天發現藏屍空行李箱 擴大搜索

詐騙集中營3死棄屍路徑曝光 凌晨再逮1嫌 上午日月潭尋屍

影／詐團虐人地獄害3死 主嫌依殺人罪嫌送辦

相關新聞

詐騙集中營凶殘手法曝 上銬綁束帶、關進5坪房、交談挨揍吃毒泡麵

台版柬埔寨求職詐騙案，集中營式囚禁58人，還鬧出3條人命，詐騙集團手段凶殘，被害人一進屋被搜身搶財、嘴塞毛巾，上手銬、腳...

影／南投找到第三具遺體！ 詐騙集中營3死 棄屍男：開箱丟下去

震驚全國的台版柬埔寨詐騙囚禁案，2男1女不堪凌虐身亡，新北警方在桃園山區先找到2具屍體，惟剩下1具「棄置南投日月潭山區」...

南投議員兒是「閻王」 不滿挨嗆3個字私刑痛毆高中生

南投近期爆出一名未成年高中生遭私刑痛毆，只因說了當地縣議員兒子「閻王」張姓男子的壞話，張男找人將他帶往鐵皮屋以棍棒毆打，...

影／凌虐棄屍日月潭 警搜3天發現藏屍空行李箱 擴大搜索

新北市求職詐騙凌虐案，傳出疑似被丟包在日月潭風景區，警方於4日前往可能棄屍地點搜索未果，今傳出找到疑似藏屍的大型行李箱，...

詐騙集中營3死棄屍路徑曝光 凌晨再逮1嫌 上午日月潭尋屍

震驚全國的台灣版柬埔寨詐騙囚禁案，2男1女不堪凌虐身亡，新北警方連破淡水、中壢2據點，共救出58被害人，逮捕17名詐騙集...

搶1000元 坐小黃逃逸就花595元

新北市謝姓男子前天當街推倒九十三歲王姓婦人，搶奪一千元後搭計程車逃到台北市，光計程車資就花了快六百元，得手三小時就被中和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。