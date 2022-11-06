詐騙集中營凶殘手法曝 上銬綁束帶、關進5坪房、交談挨揍吃毒泡麵

台版柬埔寨求職詐騙案，集中營式囚禁58人，還鬧出3條人命，詐騙集團手段凶殘，被害人一進屋被搜身搶財、嘴塞毛巾，上手銬、腳綁束帶，丟進5坪大房間，如果交談就被毒打凌虐，還餵毒品FM2控制行動。負責管理淡水、桃園2據點的犯嫌陳樺韋，落網推諉卸責，辯稱3條人命不是他害死，今天下午3時許，士林地方法院召開羈押庭訊問。

據悉，求職詐騙囚禁集中營，從9月底起至11月初，在淡水、桃園設置2處據點，關押凌虐提供帳戶的被害人，計獲救的58人及3名死者，共61人，詐團手段凶殘，宛如柬埔寨詐騙集團翻版，檢警已逮捕17名犯嫌，其中13人羈押禁見。

被害人們證稱，原本是求職找工作到摩鐵、商旅面試，後來被帶往詐團據點，一進門就被詐團成員搜刮財物，嘴巴塞毛巾不准談話，手上手銬、腳綁束帶。

他們回想，多達20、30人關在僅5坪大的房間，空間擁擠幾乎都疊在一起，環境極為惡劣，只要有人交談，大家就會被毒打。負責監控的詐團成員，拿出棍棒、匕首、鎮暴槍、電擊棒、手指虎等凶器毒打；如果堅持不供出銀行帳戶密碼，也會被痛扁一頓，只有乖乖聽話的人才能去上廁所，才能保命。

檢警11月3日起的2波搜索行動，共計救援58人，其中發現3人死亡遭棄屍，受害最久的被害人被關押長達近40天，被害人經常遭受毒打，吃不飽睡不好；檢警初步查出，詐團成員每天僅供1餐，吃的是大鍋毒泡麵，涉嫌在泡麵中下藥，以第三級毒品FM2讓被害人昏昏欲睡，難以逃脫，詳細毒品成分尚待檢驗報告出爐。

檢警在淡水破獲以34歲呂政儀為首的據點，又在桃園中壢破獲21歲張家豪為首的據點，呂、張的手機對話指向綽號「茶董」陳樺韋涉嫌下指令、管理2據點，傳訊息要求成員下藥施虐，還強調「不要客氣」11月4日深夜11時許，在桃園文化二路破門拘提陳樺韋，陳沒有承認害死3條人命，對於案情推諉卸責；檢方昨漏夜複訊後聲押，今下午法院將開羈押庭。