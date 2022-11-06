搶1000元 坐小黃逃逸就花595元

50歲謝姓男子當街推倒93歲婦人搶奪1000元後搭計程車逃到台北市，光計程車資就花了快600元，得手3小時就被警方逮獲。記者王長鼎／翻攝 新北市謝姓男子前天當街推倒九十三歲王姓婦人，搶奪一千元後搭計程車逃到台北市，光計程車資就花了快六百元，得手三小時就被中和警方循線逮捕，詢後依搶奪罪移送新北地檢署偵辦。

王姓老婦前天上午七時許外出買菜，行經中和區圓通路時，遭尾隨的謝男（五十歲）假意上前攀談，並伺機推倒王婦，還動手搶走婦人皮包內一千元現金，隨後攔下計程車逃往台北市，並在內湖區民權東路六段下車，光是計程車資就花費五九五元，謝男下車後，還跑到超商買了一包九十五元香菸。

中和警方調閱監視器畫面，發現謝男下車後遊蕩至內湖附近的高速公路橋下，循線逮捕謝男到案，但謝男搶來的現金已所剩無幾。

謝男供稱，因找不到工作沒收入，缺錢才會行搶，沒想到僅得手一千元，還要吃上搶奪官司。