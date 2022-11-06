聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶1000元 坐小黃逃逸就花595元

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

50歲謝姓男子當街推倒93歲婦人搶奪1000元後搭計程車逃到台北市，光計程車資就花了快600元，得手3小時就被警方逮獲。記者王長鼎／翻攝
50歲謝姓男子當街推倒93歲婦人搶奪1000元後搭計程車逃到台北市，光計程車資就花了快600元，得手3小時就被警方逮獲。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓男子前天當街推倒九十三歲王姓婦人，搶奪一千元後搭計程車逃到台北市，光計程車資就花了快六百元，得手三小時就被中和警方循線逮捕，詢後依搶奪罪移送新北地檢署偵辦。

王姓老婦前天上午七時許外出買菜，行經中和區圓通路時，遭尾隨的謝男（五十歲）假意上前攀談，並伺機推倒王婦，還動手搶走婦人皮包內一千元現金，隨後攔下計程車逃往台北市，並在內湖區民權東路六段下車，光是計程車資就花費五九五元，謝男下車後，還跑到超商買了一包九十五元香菸。

中和警方調閱監視器畫面，發現謝男下車後遊蕩至內湖附近的高速公路橋下，循線逮捕謝男到案，但謝男搶來的現金已所剩無幾。

謝男供稱，因找不到工作沒收入，缺錢才會行搶，沒想到僅得手一千元，還要吃上搶奪官司。

計程車 內湖

延伸閱讀

影／50歲男搶93歲婦1千元 搭小黃逃逸「車錢快600元」

2024以後的政策是不是蔡總統的事？

控2男撿她、輪姦 畫面秀她流暢操作FamiPort判2男無罪

林佳龍團隊「協尋社宅」 批侯友宜亂喊中和有3800戶

相關新聞

搶1000元 坐小黃逃逸就花595元

新北市謝姓男子前天當街推倒九十三歲王姓婦人，搶奪一千元後搭計程車逃到台北市，光計程車資就花了快六百元，得手三小時就被中和...

澎湖合法移工失蹤 移民署：已查處3人到案

日前外傳澎湖一夜40名合法移工集體失蹤，移民署第一時間與澎湖縣政府聯繫確認，11月1日至2日有7名移工失蹤，沒有一夜出現...

影／50歲男搶93歲婦1千元 搭小黃逃逸「車錢快600元」

50歲謝姓男子昨天當街推倒93歲王姓婦人，動手搶奪1000元後搭計程車逃到台北市，光計程車資就花了快600元，得手3小時...

竹聯幫主壽宴邀堂口參加 台北市警方「1111」專案應對

綽號「么么」的竹聯幫幫主黃少岑將在11月11日晚間6時許，在台北東方文華酒店舉行壽宴，由於幫派聚會本就會引發警方關注，加...

7旬翁持刀怒砍分租雅房室友 殺人未遂罪判刑6年

台北市73歲林姓老翁，今年4月17日不滿分租雅房的徐姓女室友，沒戴口罩一直咳嗽，雙方爆發口角，林翁拿水果刀衝進房間，砍徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。