聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶1000元 坐小黃逃逸就花595元
新北市謝姓男子前天當街推倒九十三歲王姓婦人，搶奪一千元後搭計程車逃到台北市，光計程車資就花了快六百元，得手三小時就被中和警方循線逮捕，詢後依搶奪罪移送新北地檢署偵辦。
王姓老婦前天上午七時許外出買菜，行經中和區圓通路時，遭尾隨的謝男（五十歲）假意上前攀談，並伺機推倒王婦，還動手搶走婦人皮包內一千元現金，隨後攔下計程車逃往台北市，並在內湖區民權東路六段下車，光是計程車資就花費五九五元，謝男下車後，還跑到超商買了一包九十五元香菸。
中和警方調閱監視器畫面，發現謝男下車後遊蕩至內湖附近的高速公路橋下，循線逮捕謝男到案，但謝男搶來的現金已所剩無幾。
謝男供稱，因找不到工作沒收入，缺錢才會行搶，沒想到僅得手一千元，還要吃上搶奪官司。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言