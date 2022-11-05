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澎湖合法移工失蹤 移民署：已查處3人到案
日前外傳澎湖一夜40名合法移工集體失蹤，移民署第一時間與澎湖縣政府聯繫確認，11月1日至2日有7名移工失蹤，沒有一夜出現40名合法移工集體失聯情形，經全力追查，已將其中3名失聯移工查處到案。
移民署表示，移民署與相關單位組成專案小組，掌握7名失蹤移工都前往台灣本島，移民署結合澎湖縣刑警大隊、刑事局中打中心共同合作，已查處其中3名印尼籍失聯移工到案，並將深入追查失聯原因，調查幕後有無不法集團操控。
至於其他失聯對象，專案小組將持續掌握行蹤，積極查處到案。
移民署強調，現階段已加強查處力道，陸續查獲多起鼓動移工失聯或非法仲介集團等案件。移工失聯關乎整體勞動力市場政策，移民署已陸續提供勞政主管機關政策建議，從源頭防止移工發生失聯。
有關外界質疑為何通報需滿3日才算失聯？移民署表示，依勞動部主管的就業服務法第56條規定，受聘僱的外國人，有連續曠職三日失去聯繫或聘僱關係終止情事，雇主應於三日內以書面載明相關事項通知當地主管機關、入出國管理機關及警察機關。
但即使失聯未滿3天，雇主仍得以書面通知入出國管理機關及警察機關執行查察，不受失聯3天限制。移民署執行查察均依規定辦理，相關意見將會轉請主管機關參考研議。
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