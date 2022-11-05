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竹聯幫主壽宴邀堂口參加 台北市警方「1111」專案應對

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

綽號「么么」的竹聯幫幫主黃少岑將在11月11日晚間6時許，在台北東方文華酒店舉行壽宴，由於幫派聚會本就會引發警方關注，加上九合一選舉在即，因此台北市警察局規劃「1111」專案勤務，派出超過60名警力在周遭臨檢盤查及錄影辨識。

由於今年是中華民國111年，因此「么么」特地選在11月11日辦73歲壽宴，取諧音與他的綽號「么么」相應；儘管日期特殊難得，但「么么」這次壽宴低調，取消以往的請帖邀請，僅以手機簡訊通知，參加對象也多以幫內堂口為主，及其他幫派大老，預計席開50桌。

據了解，「么么」原本有意在壽宴上，將幫主一職交給愛堂前堂主「叩頭」劉振南，「叩頭」目前轉做生意人，原本相對低調，2010年連勝文助選時，遭人槍擊，「叩頭」奪下槍手槍枝，因此聲名大噪。

不過目前竹聯幫以「和堂」與「仁堂」為主流，較其他堂口活躍，因此「么么」在壽宴傳位決定遭到反彈，目前「么么」已暫時打消念頭，繼續擔任幫主。

幫派 竹聯幫

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