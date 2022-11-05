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台南永康分局「淨化選前治安大掃蕩」 查獲4個人違法

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康警分局昨天深夜執行「署頒擴大臨檢併春風專案掃蕩」勤務，動用50名警力針對特種營業場所臨檢，共計查獲酒駕1件1人，2級毒品1件1人，及通緝犯2人。

警方表示，除過濾顧客及從業人員身分外，避免青少年涉足此類場所影響身心發展，並運用第三方警政措施，要求店家配合政府各項營業規定，也執行路檢盤查可疑人車；另為順利淨化選舉治安，也特別強化轄區候選人競選服務處所周邊的安全維護，共維永康地區安全。

警方說，將針對轄區犯罪高發熱點處所或路段，持續規畫專案掃蕩勤務，「絕不讓不法分子擾亂永康地區治安，確保市民安全並讓選舉順利進行」。

永康分局長甘炎民表示，平日維護治安工作絕不停擺，除強力掃蕩不法、取締酒後駕車、改管噪音車等違規行為，針對年底三合一選舉，除秉持「依法行政」、「行政中立」的嚴正態度執法外，轄區候選人服務處所、競選旗幟、看板與宣傳車等，均為分局安全維護範疇，期望透過各項勤務的規劃與執行，完成查賄制暴任務，達到乾淨選風與公平選舉的目標。

永康分局「淨化選前治安擴大掃蕩」，共查獲4個人違法。記者周宗禎／翻攝
永康分局「淨化選前治安擴大掃蕩」，共查獲4個人違法。記者周宗禎／翻攝
永康分局「淨化選前治安擴大掃蕩」，共查獲4個人違法。記者周宗禎／翻攝
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永康分局「淨化選前治安擴大掃蕩」，共查獲4個人違法。記者周宗禎／翻攝
永康分局「淨化選前治安擴大掃蕩」，共查獲4個人違法。記者周宗禎／翻攝
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