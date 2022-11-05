7旬翁持刀怒砍分租雅房室友 殺人未遂罪判刑6年

台北市73歲林姓老翁，今年4月17日不滿分租雅房的徐姓女室友，沒戴口罩一直咳嗽，雙方爆發口角，林翁拿水果刀衝進房間，砍徐女長達1分17秒，幸好徐女閃躲大喊救命，其他房客聞聲阻止，送醫後保住性命。士林地方法院依殺人未遂罪，判處林翁6年徒刑，扣案水果刀沒收。

林翁和64歲徐女，是分租雅房室友關係，林翁習慣早睡、徐女晚睡，各自「生活習慣不同，經常發生爭執」林對徐積怨已久。今年4月間因新冠肺炎疫情，林男不滿徐女咳嗽，卻不戴口罩。

判決指出，今年４月17日中午12時許，林翁不爽被徐女辱罵，心生不滿到廚房拿刀柄刀刃總長25公分的水果刀，衝進徐女房間砍徐女頸部，幸好徐女閃躲，但林男未罷手，又朝徐女凶、四肢、軀幹砍殺數刀，徐女直接手握刀刃閃躲大喊「救命」其他房客見狀趕來阻止並報案。

徐女送醫第一時間插胸管不能講話，後續傷勢好轉後保住性命，受有氣血胸、手指撕裂傷，指動脈斷裂，及身體多處撕裂傷。徐女證稱，他拿刀刺喉嚨（頸部左側）、胸部「我握著那把刀，他還不放過我，我的右手每根手指頭都縫過，食指被砍斷神經，還接不回去，都要復健...」

無工作靠社會補助維生的林翁辯稱，只有傷害沒有要殺人，拿2把刀要嚇她，1把刀拿進徐女房間，砍她肩膀2刀，另1把刀是用來砍自己脖子。

合議庭審酌，林翁以激烈暴力手段發洩怒意，持黑柄刀衝進徐女房間刺殺徐女，直到被房客拉到房外，過程1分17秒；黑柄刀因多次插刺呈現彎曲狀，顯見攻擊時力道甚猛、刀數甚多，下手毫不容情，徐女手握刀刃時，還持續施力強壓，導致手部傷勢嚴重，現場血跡斑斑、怵目驚心，林翁因恐己負罪而持刀砍自己企圖輕生等。全案依殺人未遂罪判處6年徒刑。扣案水果刀沒收。可上訴。

7旬林翁今年4月不滿分租雅房女室友，盛怒下持水果刀砍殺1分鐘，又回到自己房間自殘，屋內血跡斑斑，幸好室友送醫保住性命，士林地方法院依殺人未遂罪嫌，判林翁6年徒刑。記者蕭雅娟／翻攝

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