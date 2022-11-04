快訊

都是燒焦味！自強號進站冒煙著火 200位旅客松山站急換車

台版柬埔寨！詐團疑虐死3人棄屍 地點偏僻過去就問題多

長榮海運財報有多猛？ 五關鍵數字一次看懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐騙集團凌虐囚禁棄屍3人 不排除有其他囚禁據點

中央社／ 新北4日電

有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，警方循線破獲集團兩處據點救人，但追查發現有3名受害者死亡且遭棄屍，隨即動員到龜山山區搜索，4日下午已找到2具遺體，身分待查。圖為警方在山區發現遺體後，先以屍袋包覆。中央社（翻攝照片）
有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，警方循線破獲集團兩處據點救人，但追查發現有3名受害者死亡且遭棄屍，隨即動員到龜山山區搜索，4日下午已找到2具遺體，身分待查。圖為警方在山區發現遺體後，先以屍袋包覆。中央社（翻攝照片）

新北警方搗破囚禁凌虐受害者的詐騙集團，今天進一步查出有3名被害者死亡，已在桃園龜山山區查獲2具遺體，另外1人疑墜樓後遭藏屍南投，警方不排除詐騙集團還有其他囚禁據點。

警方日前獲報，有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，隨後先後搗破詐團在新北淡水與桃園中壢2處據點，分別救出26名與32名受害者，各逮獲8名嫌犯。警方進一步追查發現，桃園案有3名受害者死亡。

警方調查，桃園這起案件，多數被害人先在社群網站臉書（Facebook）與Instagram看到高薪徵才或借貸資訊後，到中壢區汽車旅館與犯嫌接洽，隨即遭控制行動，被迫交出帳戶存摺及手機，再被輾轉移到中壢區一處社區大樓19坪大的住宅內，由犯嫌看管限制行動。

警方調查，嫌犯一天僅供被害人一餐，有些被害人還遭上手銬與腳鐐毆打、洗劫財物等，手段相當惡劣。

警方調查，詐騙集團成員10月1日起進駐社區大樓，他們拿被害人的存摺帳戶做人頭帳戶，因為怕放人之後，被害人可能去銀行申請止付，因此持續關押控制被害者，有人被關40幾天。

有被害者向警方供稱，1名老婦遭關期間在浴室吐血，他還幫老婦做CPR急救，不久後即看到那名婦人與另名老人躺在浴室一動也不動，隔天就發現他們不見；此外也聽聞有人墜樓。

警方懷疑有人死亡，循被害者提供資訊並追查詐騙集團電腦資訊，發現相同資訊，進而追查到屍體遺棄點。

警方初步調查，目前在桃園龜山山區找到的遺體疑為45歲黃姓女子與57歲林姓男子，2人都有慢性病；38歲黃姓男子疑似在中壢據點從11樓墜樓死亡後，遭藏屍在南投日月潭風景區附近，警方正全力追查。

警方調查，桃園案主嫌是21歲張姓男子，他與另7名成員都有妨害自由，妨害秩序、竊盜與傷害等前科。警方後續依殺人、組織犯罪、妨害自由、詐欺與傷害等罪嫌移送檢方偵辦。

詐騙集團 桃園 新北

延伸閱讀

台版柬埔寨！詐團疑虐死3人棄屍 地點偏僻過去就問題多

詐騙集團謊稱是「姪子凱凱」要借錢 網笑翻：我也接過凱凱的電話

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

綠再開記者會 批張善政「一問三不知」和韓國瑜一樣

相關新聞

自強號冒煙著火！200名旅客松山站急換車「月台都是燒焦味」

台鐵一列143PP自強號傍晚行駛至松山站時，閘瓦（煞車皮）咬死車下冒煙著火，台鐵人員緊急滅火，該自強號停駛，200名旅客...

台北中正橋下施工到一半 工人驚見浮屍漂來嚇傻報警

連接雙北的中正橋，靠近台北市一端河面，今午2時許出現一具男浮屍，全身明顯腫脹，警方獲報介入後，正比對失蹤人口特徵中，死者...

台版柬埔寨！詐團疑虐死3人棄屍 地點偏僻過去就問題多

新北警方在桃園偵破詐欺集團據點，傳3名成員因為想逃遭虐，2人傷重不治，1人在逃跑時墜樓身亡，遺體被棄置龜山偏僻郊區100...

詐騙集團凌虐囚禁棄屍3人 不排除有其他囚禁據點

新北警方搗破囚禁凌虐受害者的詐騙集團，今天進一步查出有3名被害者死亡，已在桃園龜山山區查獲2具遺體，另外1人疑墜樓後遭藏...

台中公園傳女浮屍 施工民眾發現報案警消確認身分

台中公園今下午傳出有浮屍，警消獲報到場發現1名女子在湖面載浮載沉，緊急打撈上岸仍失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，警方根...

苗檢偵破柬埔寨販運集團 聲請羈押集團成員獲准

台灣人蛇集團以高薪誘騙民眾至國外販賣謀取暴利，甚至虐死「豬仔」，令人深惡痛絕！苗栗地檢署致力打擊人口販運犯罪，昨偵破一起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。