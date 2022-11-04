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家藏達姆彈、爆裂物 台中飛虎幫成員遭檢肅收押禁見

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中洪姓男子涉嫌7月中在虛擬幣交易過程黑吃黑，以言語暴力恐嚇對方，警方循線查獲洪是台中在地飛虎幫成員並列為治平對象，上月底報檢方指揮搜索，當場在洪及成員住處起獲4把改造手槍、爆裂物，還有1顆疑似制式的達姆彈，檢方依槍砲等罪嫌將洪、蔡姓同夥聲押獲准。

刑事局電信偵查大隊指出，經查洪男（38歲）是飛虎幫成員，其和蔡姓（21歲）、朱姓（23歲）、張姓（30歲）及吳姓（33歲）同夥涉嫌7月間從事虛擬貨幣買賣，卻企圖以黑吃黑手法吞併，並以暴力恐嚇言語脅迫對方。

被害人經友人向桃園龜山警方報案，發現洪等5人多在台中地區活動，刑事局電偵大隊掌握情資向台中地檢署報指揮，10月26日、27日持搜索票分別到台中市中區、太平區，當場查獲5人到案。

據了解，洪男落網後並未坦承幫派背景，對於警方詢問是否涉入虛擬幣交易案，洪則保持緘默並未配合；另警方在其蔡姓同夥住處搜出4把改造手槍、25顆子彈、土製爆裂物，以及1顆疑似制式的達姆彈，均將再送刑事局鑑定。

警方表示，獲報後將洪提列為治平專案對象，同時檢肅4名同夥到案後，依槍砲、組織、妨害自由及恐嚇等罪嫌送辦，其中洪、蔡經檢方向法院聲押禁見獲准。

警方到洪嫌等人租屋處搜索查扣槍彈。記者曾健祐／翻攝
警方到洪嫌等人租屋處搜索查扣槍彈。記者曾健祐／翻攝
警方查扣土製爆裂物。記者曾健祐／翻攝
警方查扣土製爆裂物。記者曾健祐／翻攝
警方到洪嫌等人租屋處搜索查扣槍彈。記者曾健祐／翻攝
警方到洪嫌等人租屋處搜索查扣槍彈。記者曾健祐／翻攝
警方查扣疑似制式達姆彈。記者曾健祐／翻攝
警方查扣疑似制式達姆彈。記者曾健祐／翻攝

恐嚇 幫派

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