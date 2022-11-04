清查地下匯兌集團 驚見黑道大哥林秉文、錢帥君男友涉案

黑道大哥「鱸鰻」林秉文捲入地下匯兌洗錢案，昨被新北地檢署諭知300萬元交保。記者吳致碩/攝影

新北地檢署檢察官王涂芝日前指揮偵辦一起地下匯兌案，發現地下匯兌集團疑利用黑道大哥「鱸鰻」林秉文創立的第三方支付「PG Talk」洗錢，2日指揮刑事局兵分19路搜索，查扣現金4千多萬、價值約2億台幣的虛擬貨幣，並帶回林秉文、杜韋蓁等12人，但另名主嫌郭哲敏已潛逃出境。

檢方複訊後，諭知林秉文300萬元交保，其餘杜韋蓁等6名被告因涉嫌重大，且有逃亡、串供之虞，向法院聲請羈押禁見，預計下午五時開庭。

綽號「鱸鰻」的林秉文是金星集團董事長，年輕時是出身蘆洲的角頭，近年因為替澎恰恰處理上億元債務聲名大噪；至於已潛逃的主嫌郭哲敏，據傳是藝人錢帥君男友，但錢帥君並未列被告、亦未列關係人。

檢警調查，地下匯兌集團自2019年1月起，在雙北市、大陸地區、菲律賓等地經營地下匯兌業務，更協助詐騙集團洗錢，初步清查經手匯兌金額至少27億，不法獲利高達一億餘元。

檢調行動時，發現主嫌郭哲敏已潛逃出境，目前正積極調查其下落；檢方昨天訊問後，針對主嫌杜韋蓁等6人向新北地方法院聲請收押禁見，預計下午五時開庭；林秉文諭知300萬元交保。