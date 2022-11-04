高雄毒鴛鴦通緝犯騎車雙載 見警逆向逃逸遭一舉逮捕

高雄40歲劉姓男子與47歲潘姓女友都因毒品案，遭地檢署通緝，兩人為躲避查緝，鮮少外出，外出還不時更換交通工具，讓警方多次查訪未果；直到日前兩人騎車雙載，看到巡邏員警，心虛行駛逆向逃逸，後遭攔查，毒鴛鴦身分才曝光，警詢後，將兩人解送歸案。

據了解，劉男與潘姓女友，今年10月底，因涉犯毒品案遭地檢署發布通緝；兩人為躲避查緝，幾乎足不出戶，外出也會刻意變換交通工具，導致警方多次查訪皆無所獲。

巧恰，11月1日11時15分許岡山警分局彌陀派出所員警，巡經彌陀區中正東路與鹽埕大路口時，發現劉男騎車載著潘女，形跡可疑，見警心虛還違規逆向試圖逃逸，警方隨即上前攔查。

當下警一眼就認出劉男是通緝犯，進一步盤查後座的潘女，身分也跟著曝光，警詢後，將兩人依法逮捕歸案，並針對交通違規部分，依違反道路交通管理處罰條例，予以舉發。

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