快訊

農遊券4.0來了！買600送600限量9萬份 怎麼拿搶先看

台積電「美籍員工結訓」 網揭內幕鬆口氣：巨嬰終於走了

才替澎恰恰還清巨債 金主林秉文驚傳涉嫌洗錢遭逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄毒鴛鴦通緝犯騎車雙載 見警逆向逃逸遭一舉逮捕

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄40歲劉姓男子與47歲潘姓女友都因毒品案，遭地檢署通緝，兩人為躲避查緝，鮮少外出，外出還不時更換交通工具，讓警方多次查訪未果；直到日前兩人騎車雙載，看到巡邏員警，心虛行駛逆向逃逸，後遭攔查，毒鴛鴦身分才曝光，警詢後，將兩人解送歸案。

據了解，劉男與潘姓女友，今年10月底，因涉犯毒品案遭地檢署發布通緝；兩人為躲避查緝，幾乎足不出戶，外出也會刻意變換交通工具，導致警方多次查訪皆無所獲。

巧恰，11月1日11時15分許岡山警分局彌陀派出所員警，巡經彌陀區中正東路與鹽埕大路口時，發現劉男騎車載著潘女，形跡可疑，見警心虛還違規逆向試圖逃逸，警方隨即上前攔查。

當下警一眼就認出劉男是通緝犯，進一步盤查後座的潘女，身分也跟著曝光，警詢後，將兩人依法逮捕歸案，並針對交通違規部分，依違反道路交通管理處罰條例，予以舉發。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高雄40歲劉姓男子與47歲潘姓女友都因毒品案，遭地檢署通緝，日前外出遭警一舉逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄40歲劉姓男子與47歲潘姓女友都因毒品案，遭地檢署通緝，日前外出遭警一舉逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄40歲劉姓男子與47歲潘姓女友都因毒品案，遭地檢署通緝，日前外出遭警一舉逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄40歲劉姓男子與47歲潘姓女友都因毒品案，遭地檢署通緝，日前外出遭警一舉逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄40歲劉姓男子與47歲潘姓女友都因毒品案，遭地檢署通緝，日前外出遭警一舉逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄40歲劉姓男子與47歲潘姓女友都因毒品案，遭地檢署通緝，日前外出遭警一舉逮捕。記者陳弘逸／翻攝

通緝 毒品 岡山

延伸閱讀

通緝犯謊報身分被識破 警附帶搜索驚見尖刀、狼牙棒

警帶通緝犯回家拿證件 桌上藏海洛因...女友也「一併歸案」

氣男友酒後失控砸毀物品 女子報警讓通緝犯身分曝光

小隊長抓通緝犯遭撞飛「連輾3次」 偵查佐連開4槍制止

相關新聞

家暴夫嗆妻「不會讓妳活過這禮拜」 自己血肉模糊慘死

桃園一名魯姓男子長期家暴印尼籍妻子，今年8月又因細故動手，還嗆聲「不會讓妳活過這個禮拜」，結果妻子擔心遭遇不測，先下手為...

影／疑債務糾紛…新店15歲少年街頭遭砍兩刀 警速逮4人續緝餘犯

新北市新店區今天凌晨驚傳街頭砍人，15歲吳姓少年遭多人圍毆並持刀械砍殺，滿地鮮血，警方漏夜逮捕逮4人，警詢後今天將依妨害...

宜縣議員候選人魯秀傑涉案遭補 法院凌晨裁定准押禁見

宜蘭縣候選人魯秀傑等12人涉嫌違反組織犯罪防制條例等案，遭檢警搜索拘提到案，檢方昨晚訊後依涉恐嚇取財、擄人勒贖、傷害及組...

高薪當餌囚禁凌虐 警再逮求職詐騙8嫌救32人

新北市警方一日破獲求職詐騙集團，救出廿六人，新北市刑大擴大追查，昨晚在桃園青埔再救出卅二名被害人，逮捕八名詐騙集團成員，...

高雄毒鴛鴦通緝犯騎車雙載 見警逆向逃逸遭一舉逮捕

高雄40歲劉姓男子與47歲潘姓女友都因毒品案，遭地檢署通緝，兩人為躲避查緝，鮮少外出，外出還不時更換交通工具，讓警方多次...

檢警選前掃黑緝毒 天道盟同心會大哥遭逮收押

為防制黑幫金錢介入選舉，檢警日前在萬華破獲一級毒品走私案，專案小組溯源追查，懷疑天道盟同心會大哥蔡佳明是幕後金主，集資從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。