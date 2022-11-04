檢警選前掃黑緝毒 天道盟同心會大哥遭逮收押

為防制黑幫金錢介入選舉，檢警日前在萬華破獲一級毒品走私案，專案小組溯源追查，懷疑天道盟同心會大哥蔡佳明是幕後金主，集資從泰國空運17塊海洛因來台，刑事局本月1日發動第3波偵查作為，搜索拘提蔡佳明與下線呂學致到案，台北地檢署認為2人涉犯重罪，且有串滅證之虞，訊後向法院聲押禁見獲准。

檢警調查，天道盟同心會是該盟重量級分會，不少要角都來自雲林台西，蔡佳明是同心會板橋會長，綽號「殺狗」，年約51歲，平日活曜於新北板橋、樹林區，是同心會中生代大哥，在地方頗具知名度，也深受同心會長老「黑哥」賞識；蔡男早年因毒品案被判刑確定，發監澎湖監獄執行。

北檢緝毒專組掌握情資，近來國內海洛因毒品短缺，價格水漲船高，每塊海洛因磚飆破百萬元，有黑幫勾結金三角供貨源頭，從泰國走私海洛因，為躲避海關追緝，毒販將海洛因磚磨成細粉狀，包裝成「保健食品」空運來台。

這批毒品在通過海關時就被盯上，毒販為製造斷點，特地找來癌症末期的陳姓男子去領貨，刑事局暗中跟監埋伏，前不久在萬華區「料館」旁邊一間老舊旅社，逮捕正在提貨的陳男，抄出17塊、重量約7公斤的高純度海洛因，估計市價破千萬元。

由於陳男患有癌症，檢方未聲請羈押，以限制住居替代，但從查扣手機對話紀錄中，循線逮捕陳男的上手，並聲押獲准；檢察官抽絲剝繭，發現幕後金主之一竟是知名角頭蔡佳明，其下線呂學致則是防火牆；檢方從前2次搜扣證物確認蔡男、呂男有犯意聯絡後，1日再執行第3波搜索，昨向法院聲押禁見蔡男獲准。